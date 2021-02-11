***MSGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
11.02.2021 10:26
***MSGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MSGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Deniz Barçin tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909032
BIST
11:041.549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,76
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.551
En Düşük
1.544
11:047,0594
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0016
|Açılış
|: 7,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1000
|
7,0666
En Düşük
7,0384
11:048,5737
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0166
|Açılış
|: 8,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,5845
En Düşük
8,5499
11:04418,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,20
|Açılış
|: 418,03
|
|Önceki Kapanış
|: 417,87
|
418,80
En Düşük
416,12
BIST En Aktif Hisseler11:04
|YESIL
|220,20
|14.061.792
|% 9,99
|
|DIRIT
|10,80
|1.542.467
|% 9,98
|
|MERIT
|217,00
|308.791
|% 9,60
|
|AYCES
|93,15
|339.718
|% 9,59
|
|IDEAS
|29,80
|8.473.465
|% 9,56
|
|EKIZ
|12,51
|1.016.387
|% -10,00
|
|TACTR
|30,72
|1.491.763
|% -9,96
|
|TGSAS
|32,54
|15.083.361
|% -9,21
|
|DARDL
|30,10
|168.289
|% -5,76
|
|FRIGO
|28,10
|658.840
|% -4,81
|
|EKGYO
|2,60
|432.125.407
|% -1,14
|
|KOZAL
|136,00
|283.415.575
|% -0,58
|
|PETKM
|5,17
|273.646.018
|% 0,98
|
|SASA
|31,04
|260.701.201
|% 3,60
|
|ESEN
|40,90
|249.893.694
|% 6,96
|
|EKGYO
|2,60
|432.125.407
|% -1,14
|
|DOHOL
|3,57
|188.293.500
|% 1,71
|
|PETKM
|5,17
|273.646.018
|% 0,98
|
|MAKTK
|4,32
|204.476.802
|% 7,73
|
|ISFIN
|4,31
|154.229.472
|% 2,13
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0551
|7,0594
|% 0,02
|
|Euro
|8,5697
|8,5737
|% 0,19
|
|Sterlin
|9,7283
|9,7770
|% 0,00
|
|Frank
|7,8905
|7,9381
|% -0,04
|
|Riyal
|1,8749
|1,8843
|% -0,03
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.844
|1.844
|1,48
|
|Altın Gr.
|418
|418
|0,24
|
|Cumhuriyet
|2.790
|2.832
|-3,00
|
|Tam
|2.774
|2.845
|-4,84
|
|Yarım
|1.341
|1.376
|-2,35
|
|Çeyrek
|672
|688
|-1,17
|
|Gümüş.Ons
|27,20
|27,24
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,16
|6,17
|0,04
|
|B. Petrol
|61,12
|61,12
|-0,35
|