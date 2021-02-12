MSGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )

uzmanpara Gündemi
BIST En Aktif Hisseler11:05
|DARDL
|34,98
|1.446.703
|% 10,00
|KRGYO
|7,60
|22.574.058
|% 9,99
|NIBAS
|34,16
|28.709.979
|% 9,98
|GEDIK
|26,02
|33.978.639
|% 9,97
|INVEO
|164,80
|44.416.955
|% 9,94
|11:05
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|7,0225
|7,0290
|% 0,05
|Euro
|8,5061
|8,5109
|% -0,31
|Sterlin
|9,6693
|9,7178
|% -0,08
|Frank
|7,8641
|7,9114
|% 0,01
|Riyal
|1,8692
|1,8786
|% 0,10
|11:05
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.816
|1.816
|-10,46
|Altın Gr.
|411
|411
|-1,40
|Cumhuriyet
|2.768
|2.810
|-22,00
|Tam
|2.756
|2.827
|-18,01
|Yarım
|1.332
|1.368
|-8,71
|Çeyrek
|668
|684
|-4,35
|Gümüş.Ons
|26,93
|26,97
|-0,07
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|0,00
|B. Petrol
|60,77
|60,77
|-0,37
Seans Raporu 11:05
- 11:16YKGYO Yüzde -3.94 oranında düşüşle 6.09 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 027, 726 adet işlem
- 11:15KRTEK Yüzde -3.54 oranında düşüşle 11.18 lira fiyatla işlem gören hissede 268, 162 adet işlem
- 11:14AYGAZ Yüzde -3.75 oranında düşüşle 17.47 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 447, 822 adet işlem
- 11:13 BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler DOHOL, TUPRS, TKFEN
- 11:13 BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAA, KCHOL, EKGYO