***MSGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
12.02.2021 10:05
***MSGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MSGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Deniz Barçin tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909261
BIST
11:221.533
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -12,30
|Açılış
|: 1.543
|
|Önceki Kapanış
|: 1.546
|
1.549
En Düşük
1.532
11:227,0352
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0094
|Açılış
|: 7,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0300
|
7,0462
En Düşük
7,0167
11:228,5221
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0154
|Açılış
|: 8,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5250
|
8,5445
En Düşük
8,5052
11:22409,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -2,61
|Açılış
|: 409,75
|
|Önceki Kapanış
|: 412,48
|
413,27
En Düşük
409,57
BIST En Aktif Hisseler11:21
|DARDL
|34,98
|1.446.703
|% 10,00
|
|KRGYO
|7,60
|22.877.875
|% 9,99
|
|GEDIK
|26,02
|36.419.576
|% 9,97
|
|INVEO
|164,80
|48.393.084
|% 9,94
|
|IDGYO
|10,40
|6.306.637
|% 9,82
|
|EKIZ
|11,79
|147.623
|% -10,00
|
|SEKUR
|38,70
|1.603.341
|% -10,00
|
|TGSAS
|29,04
|56.070.449
|% -9,98
|
|AYCES
|86,40
|3.722.763
|% -6,54
|
|ARTI
|7,01
|155.881
|% -6,28
|
|KOZAL
|136,60
|411.000.351
|% -0,07
|
|DOHOL
|3,60
|331.548.110
|% -1,91
|
|SASA
|32,62
|321.983.104
|% 4,22
|
|KOZAA
|18,19
|317.053.704
|% 1,11
|
|ESEN
|42,90
|290.751.233
|% 2,00
|
|DOHOL
|3,60
|331.548.110
|% -1,91
|
|EKGYO
|2,57
|214.588.241
|% 0,39
|
|TSKB
|1,76
|122.938.715
|% -0,56
|
|SKBNK
|1,43
|99.539.826
|% -0,69
|
|IHLGM
|1,38
|86.044.380
|% -2,82
|
|11:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0296
|7,0309
|% 0,07
|
|Euro
|8,5148
|8,5206
|% -0,20
|
|Sterlin
|9,6648
|9,7133
|% -0,13
|
|Frank
|7,8537
|7,9010
|% -0,12
|
|Riyal
|1,8675
|1,8769
|% 0,01
|
|11:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.816
|-10,46
|
|Altın Gr.
|411
|411
|-1,40
|
|Cumhuriyet
|2.768
|2.810
|-22,00
|
|Tam
|2.756
|2.827
|-18,01
|
|Yarım
|1.332
|1.368
|-8,71
|
|Çeyrek
|668
|684
|-4,35
|
|Gümüş.Ons
|26,93
|26,97
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|0,00
|
|B. Petrol
|60,77
|60,77
|-0,37
|
Seans Raporu
11:21
daha fazla
-
11:32AYEN
Yüzde -3.87 oranında düşüşle 7.46 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 656, 421 adet işlem
-
11:30DAGHL
Yüzde -4.37 oranında düşüşle 16.42 lira fiyatla işlem gören hissede 86, 517 adet işlem
-
11:28
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TUPRS, DOHOL, TKFEN
-
11:28XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 51 kaybederek (% -0.70 ) 1, 347
-
11:28
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GEDIK, KRGYO, DARDL, INVEO, NIBAS