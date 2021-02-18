***MSGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
18.02.2021 09:13
***MSGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MSGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Haydar İnaç tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910711
BIST
12:421.559
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 18,76
|Açılış
|: 1.548
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
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1.559
En Düşük
1.548
12:426,9577
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0083
|Açılış
|: 6,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0100
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7,0009
En Düşük
6,9487
12:428,4154
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0237
|Açılış
|: 8,4000
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|Önceki Kapanış
|: 8,4350
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8,4439
En Düşük
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12:42399,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 2,30
|Açılış
|: 399,84
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|Önceki Kapanış
|: 397,53
|
401,30
En Düşük
397,30
BIST En Aktif Hisseler12:40
|MERIT
|257,70
|642.188
|% 9,99
|
|KLMSN
|26,00
|11.893.239
|% 9,98
|
|IDEAS
|35,92
|2.121.615
|% 9,98
|
|YUNSA
|18,43
|77.827.008
|% 9,96
|
|KSTUR
|241,70
|1.208.983
|% 9,96
|
|SEKUR
|36,90
|686.561
|% -10,00
|
|BRMEN
|3,00
|422.610
|% -9,91
|
|IZMDC
|4,13
|37.489.453
|% -6,98
|
|UMPAS
|1,97
|90.868
|% -6,19
|
|KONTR
|92,75
|40.882.020
|% -6,12
|
|HALKB
|6,01
|2.578.615.670
|% 4,16
|
|SASA
|48,52
|1.294.383.580
|% 7,16
|
|THYAO
|12,52
|858.975.614
|% 2,62
|
|KOZAL
|144,80
|821.651.851
|% 1,76
|
|VAKBN
|4,49
|785.046.554
|% -0,88
|
|HALKB
|6,01
|2.578.615.670
|% 4,16
|
|VAKBN
|4,49
|785.046.554
|% -0,88
|
|PETKM
|5,20
|531.166.958
|% 2,97
|
|EKGYO
|2,49
|214.610.759
|% 0,81
|
|SKBNK
|1,48
|128.360.812
|% -0,67
|
|12:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9567
|6,9610
|% -0,07
|
|Euro
|8,4056
|8,4130
|% 0,25
|
|Sterlin
|9,6602
|9,7087
|% 0,36
|
|Frank
|7,7310
|7,7776
|% 0,17
|
|Riyal
|1,8509
|1,8602
|% -0,01
|
|12:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|11,50
|
|Altın Gr.
|400
|400
|2,53
|
|Cumhuriyet
|2.665
|2.706
|-1,00
|
|Tam
|2.648
|2.715
|-7,06
|
|Yarım
|1.280
|1.313
|-3,42
|
|Çeyrek
|642
|657
|-1,71
|
|Gümüş.Ons
|27,22
|27,25
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|-0,02
|
|B. Petrol
|64,59
|64,59
|0,25
|