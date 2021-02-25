***MSGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
25.02.2021 09:11
***MSGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MSGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Önder Türkkanı tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912560
BIST
10:041.509
En Yüksek
|Değişim
|: 1,74%
|| 25,77
|Açılış
|: 1.510
|
|Önceki Kapanış
|: 1.483
|
1.515
En Düşük
1.509
10:047,1977
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0282
|Açılış
|: 7,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0670
|
7,2060
En Düşük
7,1530
10:048,7772
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0510
|Açılış
|: 8,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,7961
En Düşük
8,7148
10:04415,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,17
|Açılış
|: 415,47
|
|Önceki Kapanış
|: 415,65
|
416,33
En Düşük
413,10
BIST En Aktif Hisseler10:02
|MERIT
|414,70
|1.886.470
|% 10,00
|
|KSTUR
|346,60
|937.206
|% 10,00
|
|IDEAS
|38,74
|1.620.882
|% 9,99
|
|CASA
|215,30
|329.194
|% 9,96
|
|EGPRO
|40,90
|2.667.416
|% 9,95
|
|DIRIT
|6,50
|386.965
|% -9,97
|
|OZRDN
|10,97
|415.324
|% -9,93
|
|EMKEL
|1,86
|32.239
|% -9,69
|
|MMCAS
|5,70
|46.763
|% -9,52
|
|DITAS
|15,60
|264.108
|% -6,47
|
|ENJSA
|11,38
|217.905.975
|% 0,00
|
|ESEN
|35,28
|32.011.644
|% 0,00
|
|IHYAY
|1,02
|29.532.787
|% 2,00
|
|THYAO
|13,13
|20.983.289
|% 2,34
|
|EKGYO
|2,38
|19.270.584
|% 4,85
|
|IHYAY
|1,02
|29.532.787
|% 2,00
|
|ENJSA
|11,38
|217.905.975
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,38
|19.270.584
|% 4,85
|
|IHLAS
|0,89
|6.244.824
|% -1,11
|
|ODAS
|4,07
|13.035.335
|% 1,75
|
|10:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1937
|7,1977
|% 0,39
|
|Euro
|8,7675
|8,7769
|% 0,58
|
|Sterlin
|10,1573
|10,2082
|% 0,50
|
|Frank
|7,9088
|7,9564
|% 0,43
|
|Riyal
|1,9125
|1,9221
|% 0,34
|
|10:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|-7,66
|
|Altın Gr.
|415
|415
|-0,97
|
|Cumhuriyet
|2.769
|2.810
|38,00
|
|Tam
|2.757
|2.828
|41,69
|
|Yarım
|1.333
|1.368
|20,17
|
|Çeyrek
|668
|684
|10,08
|
|Gümüş.Ons
|27,87
|27,91
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|0,01
|
|B. Petrol
|66,40
|66,40
|0,22
|
Seans Raporu
10:02
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10:17XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 24, 66 artarak (% 1.58 ) 1, 583
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10:17
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle EMKEL, ECBYO, ISATR
-
10:17
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, KSTUR, MERIT
-
10:17
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TRKCM, SODA, GUSGR