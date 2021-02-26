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***MSGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi

26.02.2021 09:13



***MSGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )

Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MSGYO

Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Önder Türkkanı tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913185


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Altın Gr. 416 416 -2,45  
Cumhuriyet 2.769 2.810 8,00  
Tam 2.756 2.825 10,72  
Yarım 1.332 1.367 5,19  
Çeyrek 668 683 2,59  
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Gümüş Gr. 6,35 6,36 -0,12  
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