***MSGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
26.02.2021 09:13
***MSGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MSGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Önder Türkkanı tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913185
BIST
12:131.474
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -14,59
|Açılış
|: 1.457
|
|Önceki Kapanış
|: 1.488
|
1.478
En Düşük
1.443
12:137,3268
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0259
|Açılış
|: 7,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2300
|
7,4803
En Düşük
7,3038
12:138,9032
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0532
|Açılış
|: 8,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
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9,0961
En Düşük
8,8746
12:13416,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -1,92
|Açılış
|: 416,62
|
|Önceki Kapanış
|: 418,54
|
424,18
En Düşük
414,65
BIST En Aktif Hisseler12:13
|CASA
|236,80
|3.807.744
|% 9,99
|
|MZHLD
|43,98
|851.805
|% 9,95
|
|UMPAS
|1,85
|33.713
|% 9,47
|
|BALAT
|11,19
|1.161.399
|% 8,75
|
|PAMEL
|25,80
|409.678
|% 8,59
|
|BASCM
|12,60
|251.458
|% -10,00
|
|INVEO
|119,70
|3.197.666
|% -10,00
|
|SNKRN
|22,50
|6.795
|% -10,00
|
|QNBFL
|112,50
|89.775
|% -10,00
|
|DIRIT
|6,67
|245.209
|% -9,99
|
|THYAO
|13,26
|843.122.252
|% -0,97
|
|KOZAL
|128,60
|743.517.808
|% 0,31
|
|GARAN
|8,89
|555.871.751
|% -2,09
|
|SASA
|40,82
|485.845.438
|% -2,11
|
|PETKM
|5,18
|466.345.896
|% -1,89
|
|TSKB
|1,70
|254.034.889
|% -1,16
|
|EKGYO
|2,25
|271.065.951
|% -2,60
|
|SKBNK
|1,33
|121.784.594
|% -2,21
|
|PETKM
|5,18
|466.345.896
|% -1,89
|
|KARSN
|4,10
|349.204.132
|% -3,07
|
|12:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3226
|7,3268
|% -0,35
|
|Euro
|8,8931
|8,9032
|% -0,59
|
|Sterlin
|10,1664
|10,2174
|% -1,00
|
|Frank
|8,0647
|8,1133
|% -0,22
|
|Riyal
|1,9457
|1,9555
|% -0,46
|
|12:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.767
|1.768
|-2,39
|
|Altın Gr.
|416
|416
|-2,45
|
|Cumhuriyet
|2.769
|2.810
|8,00
|
|Tam
|2.756
|2.825
|10,72
|
|Yarım
|1.332
|1.367
|5,19
|
|Çeyrek
|668
|683
|2,59
|
|Gümüş.Ons
|26,92
|26,95
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|-0,12
|
|B. Petrol
|65,56
|65,56
|-0,56
|