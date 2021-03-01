***MSGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
01.03.2021 12:42
***MSGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MSGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Deniz Barçin tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913879
BIST
13:581.504
En Yüksek
|Değişim
|: 2,22%
|| 32,69
|Açılış
|: 1.492
|
|Önceki Kapanış
|: 1.471
|
1.505
En Düşük
1.491
13:587,2610
En Yüksek
|Değişim
|: -2,21%
|| -0,1639
|Açılış
|: 7,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4050
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7,4326
En Düşük
7,2575
13:588,7535
En Yüksek
|Değişim
|: -2,41%
|| -0,2159
|Açılış
|: 8,7600
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|Önceki Kapanış
|: 8,9750
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8,9994
En Düşük
8,7494
13:58408,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -3,67
|Açılış
|: 408,63
|
|Önceki Kapanış
|: 412,30
|
416,86
En Düşük
407,91
BIST En Aktif Hisseler13:56
|ITTFH
|2,75
|33.664.640
|% 10,00
|
|KONYA
|1.280,40
|45.169.486
|% 10,00
|
|TURGG
|165,00
|34.585.983
|% 10,00
|
|DYOBY
|14,52
|13.056.802
|% 10,00
|
|INTEM
|51,70
|1.304.184
|% 10,00
|
|EKIZ
|7,56
|270.200
|% -10,00
|
|UMPAS
|1,40
|195.511
|% -9,68
|
|DIRIT
|6,61
|673.678
|% -7,94
|
|TSPOR
|2,38
|45.815.193
|% -4,03
|
|GSRAY
|4,12
|162.801.006
|% -3,51
|
|SISE
|7,52
|1.524.631.817
|% 5,47
|
|THYAO
|13,87
|1.077.515.524
|% 2,82
|
|GARAN
|9,01
|756.905.205
|% 1,01
|
|KOZAL
|132,50
|712.779.243
|% 2,55
|
|GUBRF
|82,30
|496.075.848
|% 3,13
|
|SISE
|7,52
|1.524.631.817
|% 5,47
|
|EKGYO
|2,27
|212.304.147
|% 1,79
|
|GARAN
|9,01
|756.905.205
|% 1,01
|
|IHLAS
|0,92
|71.156.786
|% 4,55
|
|THYAO
|13,87
|1.077.515.524
|% 2,82
|
|13:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2606
|7,2638
|% -2,17
|
|Euro
|8,7522
|8,7608
|% -2,33
|
|Sterlin
|10,1193
|10,1701
|% -1,86
|
|Frank
|7,9302
|7,9780
|% -2,46
|
|Riyal
|1,9333
|1,9430
|% -2,05
|
|13:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.746
|1.746
|19,27
|
|Altın Gr.
|409
|409
|-2,92
|
|Cumhuriyet
|2.725
|2.766
|-70,00
|
|Tam
|2.714
|2.783
|-64,53
|
|Yarım
|1.312
|1.346
|-31,21
|
|Çeyrek
|658
|673
|-15,61
|
|Gümüş.Ons
|26,84
|26,88
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|-0,04
|
|B. Petrol
|65,25
|65,25
|0,82
|