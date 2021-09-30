***MSGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
30.09.2021 17:02
***MSGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MSGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Avram Sevinti tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965913
BIST
17:191.409
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 16,64
|Açılış
|: 1.394
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.409
En Düşük
1.386
17:198,8754
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0416
|Açılış
|: 8,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9431
En Düşük
8,8616
17:1910,3042
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0515
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,3985
En Düşük
10,2780
17:19498,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 3,88
|Açılış
|: 498,70
|
|Önceki Kapanış
|: 494,81
|
499,40
En Düşük
492,35
BIST En Aktif Hisseler17:19
|VBTYZ
|20,74
|53.636.117
|% 9,97
|
|EDATA
|11,09
|72.131.594
|% 9,91
|
|ATAGY
|4,31
|27.378.057
|% 9,67
|
|ISBIR
|61,70
|3.032.172
|% 9,40
|
|KARYE
|15,79
|55.505.200
|% 9,12
|
|RALYH
|5,87
|492.012
|% -9,97
|
|BIOEN
|33,12
|213.355.802
|% -9,95
|
|OYLUM
|9,34
|1.232.254
|% -9,93
|
|FRIGO
|21,78
|26.745.671
|% -7,56
|
|YEOTK
|78,70
|60.931.646
|% -7,47
|
|GARAN
|9,21
|1.741.743.663
|% 1,66
|
|THYAO
|13,98
|912.570.836
|% 1,45
|
|TUPRS
|115,10
|812.331.161
|% 2,13
|
|SISE
|8,24
|774.851.124
|% 0,86
|
|AKBNK
|5,36
|673.286.993
|% 2,29
|
|YKBNK
|2,42
|581.218.590
|% 2,11
|
|GARAN
|9,21
|1.741.743.663
|% 1,66
|
|AKBNK
|5,36
|673.286.993
|% 2,29
|
|KRDMD
|6,46
|613.456.875
|% 2,38
|
|SISE
|8,24
|774.851.124
|% 0,86
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8717
|8,8754
|% -0,47
|
|Euro
|10,2989
|10,3042
|% -0,50
|
|Sterlin
|11,9362
|11,9961
|% 0,05
|
|Frank
|9,4597
|9,5167
|% -0,40
|
|Riyal
|2,3592
|2,3711
|% -0,41
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.748
|1.748
|21,53
|
|Altın Gr.
|498
|498
|2,78
|
|Cumhuriyet
|3.289
|3.339
|15,00
|
|Tam
|3.279
|3.361
|23,65
|
|Yarım
|1.585
|1.626
|11,44
|
|Çeyrek
|795
|813
|5,72
|
|Gümüş.Ons
|21,90
|21,93
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,24
|0,07
|
|B. Petrol
|77,03
|77,03
|-1,06
|
Seans Raporu
17:19
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-
17:31XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 20, 43 artarak (% 1.37 ) 1, 509
-
17:31XU100
Endeks 1, 409 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 2 üstünde . İşlem hacmi 13, 433.00 milyon TL de
-
17:31SANFM
Yüzde 6.89 oranında artışla 23.26 lira fiyatla işlem gören hissede 385, 583 adet işlem
-
17:30DGATE
Yüzde 7.80 oranında artışla 13.27 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 451, 273 adet işlem
-
17:26XU100
Endeks 1, 406 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 04 üstünde . İşlem hacmi 13, 167.00 milyon TL de