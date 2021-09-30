***MSGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
30.09.2021 17:27
***MSGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MSGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Önder Türkkanı tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965925
BIST
17:491.405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 13,38
|Açılış
|: 1.394
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.409
En Düşük
1.386
17:498,8886
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0284
|Açılış
|: 8,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9431
En Düşük
8,8530
17:4910,3216
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0341
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,3985
En Düşük
10,2740
17:49500,70
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 5,89
|Açılış
|: 500,70
|
|Önceki Kapanış
|: 494,81
|
500,83
En Düşük
492,35
BIST En Aktif Hisseler17:49
|VBTYZ
|20,74
|53.644.392
|% 9,97
|
|SAYAS
|22,32
|25.129.649
|% 9,95
|
|KARYE
|15,91
|99.031.341
|% 9,95
|
|EDATA
|11,09
|72.286.222
|% 9,91
|
|ATAGY
|4,31
|28.354.160
|% 9,67
|
|RALYH
|5,87
|492.012
|% -9,97
|
|BIOEN
|33,12
|213.921.161
|% -9,95
|
|OYLUM
|9,34
|1.320.853
|% -9,93
|
|YEOTK
|77,10
|65.431.441
|% -9,35
|
|GARFA
|11,76
|5.131.943
|% -9,33
|
|GARAN
|9,24
|2.044.307.446
|% 1,99
|
|THYAO
|13,97
|984.251.294
|% 1,38
|
|TUPRS
|114,90
|847.335.266
|% 1,95
|
|SISE
|8,22
|841.297.847
|% 0,61
|
|AKBNK
|5,34
|703.676.252
|% 1,91
|
|YKBNK
|2,42
|593.918.764
|% 2,11
|
|GARAN
|9,24
|2.044.307.446
|% 1,99
|
|AKBNK
|5,34
|703.676.252
|% 1,91
|
|SISE
|8,22
|841.297.847
|% 0,61
|
|KRDMD
|6,45
|649.365.977
|% 2,22
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.757
|1.757
|30,46
|
|Altın Gr.
|499
|499
|4,65
|
|Cumhuriyet
|3.301
|3.351
|27,00
|
|Tam
|3.285
|3.368
|30,18
|
|Yarım
|1.588
|1.629
|14,60
|
|Çeyrek
|796
|815
|7,30
|
|Gümüş.Ons
|22,08
|22,10
|0,55
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,28
|0,11
|
|B. Petrol
|77,39
|77,39
|-0,70
|