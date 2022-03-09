***MSGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
09.03.2022 17:05
***MSGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MSGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Önder Türkkanı tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008733
BIST
16:592.040
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 28,20
|Açılış
|: 2.036
|
|Önceki Kapanış
|: 2.011
|
2.055
En Düşük
2.031
16:5914,6553
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 0,2047
|Açılış
|: 14,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,5300
|
14,6802
En Düşük
14,4349
16:5916,2040
En Yüksek
|Değişim
|: 2,53%
|| 0,3996
|Açılış
|: 16,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8600
|
16,2405
En Düşük
15,7698
16:59937,47
En Yüksek
|Değişim
|: -1,73%
|| -16,55
|Açılış
|: 937,47
|
|Önceki Kapanış
|: 954,01
|
965,22
En Düşük
936,75
BIST En Aktif Hisseler16:59
|GZNMI
|16,94
|404.646
|% 10,00
|
|ISGYO
|8,27
|296.444.468
|% 9,97
|
|GRSEL
|9,07
|434.453
|% 9,94
|
|AVOD
|1,88
|93.305.164
|% 9,30
|
|SASA
|55,45
|2.375.633.329
|% 9,26
|
|ALMAD
|1,53
|933.776
|% -10,00
|
|ISBTR
|60.000,00
|364.000
|% -6,25
|
|RYSAS
|4,31
|14.707.244
|% -5,90
|
|EUHOL
|2,77
|20.044.483
|% -5,78
|
|SERVE
|16,07
|289.090
|% -5,41
|
|THYAO
|26,14
|4.719.710.934
|% 3,32
|
|KRDMD
|14,37
|3.075.226.134
|% -1,51
|
|SASA
|55,45
|2.375.633.329
|% 9,26
|
|KOZAL
|139,80
|1.862.209.812
|% -3,32
|
|SISE
|13,10
|1.717.521.243
|% 1,47
|
|YKBNK
|3,73
|856.227.485
|% 3,04
|
|KRDMD
|14,37
|3.075.226.134
|% -1,51
|
|ODAS
|1,49
|293.268.534
|% 4,93
|
|DOHOL
|3,11
|565.911.481
|% 7,61
|
|THYAO
|26,14
|4.719.710.934
|% 3,32
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6374
|14,6553
|% 1,42
|
|Euro
|16,1682
|16,2040
|% 2,53
|
|Sterlin
|19,2482
|19,3447
|% 1,92
|
|Frank
|15,7450
|15,8398
|% 1,57
|
|Riyal
|3,8999
|3,9194
|% 1,50
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.978
|1.979
|-72,36
|
|Altın Gr.
|938
|938
|-15,65
|
|Cumhuriyet
|6.248
|6.343
|0,00
|
|Tam
|6.189
|6.349
|-28,26
|
|Yarım
|2.992
|3.071
|-13,67
|
|Çeyrek
|1.500
|1.536
|-6,84
|
|Gümüş.Ons
|25,77
|25,80
|-0,66
|
|Gümüş Gr.
|12,20
|12,22
|-0,07
|
|B. Petrol
|122
|122
|-5,73
|
Seans Raporu
16:59
daha fazla
-
17:14KARYE
Yüzde 7.86 oranında artışla 15.64 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 531, 885 adet işlem
-
17:13TRGYO
Yüzde 4.58 oranında artışla 6.39 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 793, 206 adet işlem
-
17:12AVOD
Yüzde 9.88 oranında artışla 1.89 lira fiyatla işlem gören hissede 50, 571, 411 adet işlem
-
17:11HLGYO
Yüzde 8.97 oranında artışla 1.70 lira fiyatla işlem gören hissede 42, 301, 091 adet işlem
-
17:10XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 30, 5 artarak (% 1.35 ) 2, 289