***MSGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
28.09.2023 14:10
***MSGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MSGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Haydar İnaç tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197841
BIST
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17:598.219
En Düşük
|Değişim
|: 0,06%
|| 4,98
|Açılış
|: 8.236
|
|Önceki Kapanış
|: 8.214
|
8.188
En Yüksek
8.288
17:5927,4190
En Yüksek
|Değişim
|: 1,91%
|| 0,5151
|Açılış
|: 27,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3000
|
27,4318
En Düşük
26,9046
17:5929,1139
En Yüksek
|Değişim
|: 2,44%
|| 0,6924
|Açılış
|: 28,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7300
|
29,1139
En Düşük
28,4258
17:591.642,57
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 21,19
|Açılış
|: 1.642,57
|
|Önceki Kapanış
|: 1.621,38
|
1.657,29
En Düşük
1.621,36
BIST En Aktif Hisseler17:59
|EBEBK
|75,90
|1.079.591.972
|% 10,00
|
|SODSN
|65,45
|2.677.149
|% 10,00
|
|QNBFL
|665,50
|17.262.751
|% 10,00
|
|ICBCT
|11,88
|62.599.342
|% 10,00
|
|MAALT
|824,40
|177.986.817
|% 9,99
|
|ADGYO
|29,52
|417.777.042
|% -10,00
|
|SMRTG
|82,35
|3.076.354.230
|% -10,00
|
|YEOTK
|257,40
|910.227.393
|% -10,00
|
|ISBTR
|384.626,50
|5.384.771
|% -10,00
|
|MIATK
|576,50
|131.498.497
|% -9,99
|
|THYAO
|243,20
|23.586.282.556
|% 5,56
|
|YKBNK
|17,54
|6.659.835.057
|% 3,36
|
|TUPRS
|164,00
|6.487.290.640
|% 0,18
|
|ISCTR
|25,42
|4.826.912.713
|% -0,31
|
|SASA
|48,20
|4.719.103.127
|% -0,25
|
|YKBNK
|17,54
|6.659.835.057
|% 3,36
|
|EKGYO
|8,02
|2.572.309.354
|% -0,25
|
|ODAS
|13,37
|3.324.078.113
|% 4,86
|
|ZOREN
|5,19
|1.276.874.145
|% 0,19
|
|IHLAS
|1,24
|290.030.661
|% 4,20
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,4101
|27,4169
|% 1,91
|
|Euro
|29,0867
|29,1032
|% 2,40
|
|Sterlin
|33,3698
|33,5371
|% 2,56
|
|Frank
|29,8025
|29,9820
|% 2,51
|
|Riyal
|7,2852
|7,3217
|% 1,93
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.865
|-10,50
|
|Altın Gr.
|1.640
|1.640
|19,02
|
|Cumhuriyet
|11.237
|11.407
|-33,00
|
|Tam
|10.936
|11.068
|-35,00
|
|Yarım
|5.485
|5.557
|-18,00
|
|Çeyrek
|2.734
|2.778
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|22,53
|22,57
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|19,82
|19,85
|0,35
|
|B. Petrol
|93,92
|93,92
|-0,44
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59THYAO
Yüzde 4.04 oranında artışla 239.70 lira fiyatla işlem gören hissede 91, 611, 373 adet işlem
-
17:58LIDFA
Yüzde 9.95 oranında artışla 6.85 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 137, 200 adet işlem
-
17:57HURGZ
Yüzde 6.74 oranında artışla 5.54 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 698, 230 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 8, 231 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 22 üstünde . İşlem hacmi 134, 763.00 milyon TL de
-
17:56BRSAN
Yüzde 4.03 oranında artışla 711.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 592, 165 adet işlem