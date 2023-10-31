***MSGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
31.10.2023 12:23
***MSGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MSGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Haydar İnaç tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1212268
BIST
'
14:447.697
En Düşük
|Değişim
|: -0,21%
|| -16,31
|Açılış
|: 7.749
|
|Önceki Kapanış
|: 7.713
|
7.669
En Yüksek
7.775
14:4428,2898
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0502
|Açılış
|: 28,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,1800
|
28,5332
En Düşük
28,2053
14:4430,1653
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,1510
|Açılış
|: 30,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9000
|
30,4738
En Düşük
29,7463
14:441.818,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 4,38
|Açılış
|: 1.818,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.814,02
|
1.831,22
En Düşük
1.808,62
BIST En Aktif Hisseler14:42
|TABGD
|190,30
|4.866.551.279
|% 10,00
|
|AVHOL
|82,00
|248.305.692
|% 9,99
|
|YAPRK
|203,70
|219.409.693
|% 9,99
|
|RODRG
|57,25
|13.651.565
|% 9,99
|
|ORMA
|208,20
|3.882.930
|% 9,98
|
|MRSHL
|1.906,70
|8.357.066
|% -10,00
|
|QNBFB
|333,00
|3.327.854
|% -10,00
|
|TARKM
|834,60
|90.244.463
|% -10,00
|
|UZERB
|257,60
|23.148.450
|% -9,99
|
|A1CAP
|39,16
|641.178.892
|% -9,98
|
|TABGD
|190,30
|4.866.551.279
|% 10,00
|
|THYAO
|221,10
|4.866.129.625
|% 1,01
|
|MIATK
|892,20
|3.896.623.297
|% 7,95
|
|TUPRS
|144,40
|3.345.543.862
|% 2,12
|
|ASTOR
|130,30
|2.207.378.708
|% -0,08
|
|ODAS
|12,82
|1.497.513.584
|% -2,29
|
|EKGYO
|6,63
|619.001.881
|% -1,34
|
|ZOREN
|5,53
|470.504.548
|% 0,36
|
|YKBNK
|17,67
|1.277.739.914
|% 0,74
|
|MHRGY
|5,37
|391.456.581
|% -3,24
|
|14:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,2585
|28,3205
|% 0,29
|
|Euro
|30,1597
|30,1690
|% 0,52
|
|Sterlin
|34,3631
|34,5354
|% 0,22
|
|Frank
|31,2148
|31,4028
|% 0,04
|
|Riyal
|7,5159
|7,5536
|% 0,07
|
|14:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.998
|1.999
|2,51
|
|Altın Gr.
|1.817
|1.817
|3,12
|
|Cumhuriyet
|12.237
|12.422
|36,00
|
|Tam
|11.980
|12.053
|-13,00
|
|Yarım
|6.008
|6.052
|-6,00
|
|Çeyrek
|2.995
|3.026
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,26
|23,28
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|21,14
|21,16
|-0,03
|
|B. Petrol
|86,84
|86,84
|0,49
|
Seans Raporu
14:42
daha fazla
-
14:57HATSN
Yüzde -4.59 oranında düşüşle 53.05 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 804, 169 adet işlem
-
14:56SNICA
Yüzde -7.62 oranında düşüşle 32.24 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 430, 387 adet işlem
-
14:55CIMSA
Yüzde -3.27 oranında düşüşle 37.82 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 888, 771 adet işlem
-
14:54XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 17, 64 artarak (% 0.22 ) 8, 029
-
14:54GEDIK
Yüzde -4.86 oranında düşüşle 16.05 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 120, 503 adet işlem