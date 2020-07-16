***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
16.07.2020 17:36
***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Sun Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri X N 22 sayılı Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliği'nin II.Kısım VI.Bölüm Md.25 uyarınca şirket Yönetim Kurulu Denetim Komitesi tarafından tavsiye edilen, Sun Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 2020 faaliyet yılı için Bağımsız Denetim Şirketi olarak ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399.maddesi gereği Şirket denetçisi olarak görev yapması hususunu Genel Kurul'un onayına sunmak üzere karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860119
BIST
17:24118.744
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 1.002,80
|Açılış
|: 118.735
|
|Önceki Kapanış
|: 117.741
|
119.451
En Düşük
118.685
17:246,8570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0018
|Açılış
|: 6,9040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9170
|
6,8631
En Düşük
6,8490
17:247,8503
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0240
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8800
|
7,8503
En Düşük
7,8069
17:24398,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,50
|Açılış
|: 398,51
|
|Önceki Kapanış
|: 399,01
|
400,05
En Düşük
397,61
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|5,06
|9.780.885
|% 10,00
|
|BURVA
|33,22
|13.757.606
|% 10,00
|
|YESIL
|17,84
|16.464.157
|% 9,99
|
|FMIZP
|66,60
|28.569.865
|% 9,99
|
|KENT
|1.248,30
|20.476.854
|% 9,99
|
|TSPOR
|4,69
|976.067.155
|% -7,31
|
|RTALB
|34,64
|64.275.173
|% -7,18
|
|GLRYH
|12,84
|16.784.557
|% -6,55
|
|AYEN
|6,38
|13.903.521
|% -4,20
|
|ALYAG
|1,27
|1.113.938
|% -3,79
|
|ASELS
|33,00
|1.001.941.491
|% 2,87
|
|TSPOR
|4,69
|976.067.155
|% -7,31
|
|EKGYO
|2,30
|935.463.936
|% -1,71
|
|GARAN
|7,97
|921.151.734
|% 1,14
|
|THYAO
|11,96
|905.835.528
|% 1,36
|
|EKGYO
|2,30
|935.463.936
|% -1,71
|
|ODAS
|2,91
|892.133.325
|% 2,11
|
|IHLGM
|1,84
|433.556.291
|% 2,22
|
|TSPOR
|4,69
|976.067.155
|% -7,31
|
|TRKCM
|4,63
|809.918.517
|% -0,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6104
|8,6536
|% 0,07
|
|Frank
|7,2352
|7,2788
|% 0,08
|
|Riyal
|1,8229
|1,8321
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|-2,52
|
|Altın Gr.
|398
|398
|-0,60
|
|Cumhuriyet
|2.587
|2.610
|-7,40
|
|Tam
|2.665
|2.678
|-7,60
|
|Yarım
|1.294
|1.310
|-3,70
|
|Çeyrek
|649
|656
|-1,90
|
|Gümüş.Ons
|19,35
|19,38
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|4,26
|4,27
|-0,02
|
|B. Petrol
|43,55
|43,55
|-0,24
|
Seans Raporu
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