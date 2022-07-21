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***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu

21.07.2022 18:04
***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu


***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )

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Değerleme Raporu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Üzerine ipotek tesis edilecek olan dubleks işyeri pazar değeri tesbiti
Rapor Tarihi
19/07/2022
Açıklamalar

 8554 ada 6 parsel arsamız üzerindeki, Doğan Koç İnşaat Ltd.Şti. ile münakit kat karşılığı inşaat sözleşmesi uyarınca, ilgili şirketin teminat olarak tarafımıza vereceği ipoteğin konusu olan Dokuz Eylül Mah.Akçay Cad.n125/a Bodrum Zemin kat D.1 Gaziemir İZMİR adresindeki dubleks işyerine ait değerleme raporu, bu açıklama ekinde sunulmuştur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047190


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Tam 6.627 6.731 123,00  
Yarım 3.229 3.293 64,00  
Çeyrek 1.620 1.646 31,00  
Gümüş.Ons 18,75 18,78 0,08  
Gümüş Gr. 10,69 10,71 0,12  
B. Petrol 105 105 -2,37  
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