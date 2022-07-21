***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
21.07.2022 18:04
***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Üzerine ipotek tesis edilecek olan dubleks işyeri pazar değeri tesbiti
Rapor Tarihi
19/07/2022
Açıklamalar
8554 ada 6 parsel arsamız üzerindeki, Doğan Koç İnşaat Ltd.Şti. ile münakit kat karşılığı inşaat sözleşmesi uyarınca, ilgili şirketin teminat olarak tarafımıza vereceği ipoteğin konusu olan Dokuz Eylül Mah.Akçay Cad.n125/a Bodrum Zemin kat D.1 Gaziemir İZMİR adresindeki dubleks işyerine ait değerleme raporu, bu açıklama ekinde sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047190
BIST
18:052.511
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -13,83
|Açılış
|: 2.529
|
|Önceki Kapanış
|: 2.525
|
2.536
En Düşük
2.505
18:0517,7351
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,1334
|Açılış
|: 17,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7550
|
17,7531
En Düşük
17,5641
18:0518,0965
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,1713
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1300
|
18,2049
En Düşük
17,9005
18:05975,43
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 15,18
|Açılış
|: 975,43
|
|Önceki Kapanış
|: 960,24
|
979,38
En Düşük
954,87
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ULUUN
|25,30
|533.255.826
|% 10,00
|
|COSMO
|10,78
|605.819
|% 10,00
|
|SANEL
|11,33
|4.321.808
|% 10,00
|
|HEDEF
|8,26
|36.211.535
|% 9,99
|
|ORCAY
|18,64
|102.830.515
|% 9,97
|
|LIDER
|24,12
|198.558.737
|% -10,00
|
|HUBVC
|8,88
|29.144.420
|% -6,53
|
|ISBTR
|41.000,00
|41.000
|% -5,75
|
|SANFM
|15,70
|16.969.760
|% -5,71
|
|ALKA
|41,00
|49.466.924
|% -5,40
|
|THYAO
|51,60
|4.443.140.965
|% 0,49
|
|SISE
|21,14
|1.615.158.098
|% -0,19
|
|EKGYO
|3,02
|1.196.631.528
|% 0,33
|
|ODAS
|3,69
|1.140.534.313
|% 3,07
|
|EREGL
|27,80
|1.065.308.448
|% -1,56
|
|EKGYO
|3,02
|1.196.631.528
|% 0,33
|
|ODAS
|3,69
|1.140.534.313
|% 3,07
|
|SKBNK
|1,32
|324.921.321
|% 6,45
|
|TSKB
|2,30
|440.978.453
|% 2,22
|
|YKBNK
|4,59
|812.165.460
|% -0,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,7124
|17,7351
|% 0,76
|
|Euro
|18,0601
|18,0965
|% 0,96
|
|Sterlin
|21,1159
|21,2218
|% 0,45
|
|Frank
|18,1935
|18,3031
|% 0,82
|
|Riyal
|4,7003
|4,7238
|% 0,65
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.713
|16,10
|
|Altın Gr.
|976
|976
|15,82
|
|Cumhuriyet
|6.599
|6.699
|47,00
|
|Tam
|6.627
|6.731
|123,00
|
|Yarım
|3.229
|3.293
|64,00
|
|Çeyrek
|1.620
|1.646
|31,00
|
|Gümüş.Ons
|18,75
|18,78
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|10,69
|10,71
|0,12
|
|B. Petrol
|105
|105
|-2,37
|
Seans Raporu
18:05
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