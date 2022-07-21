***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşReel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiÜzerine ipotek tesis edilecek olan dubleks işyeri pazar değeri tesbitiRapor Tarihi19/07/2022Açıklamalar8554 ada 6 parsel arsamız üzerindeki, Doğan Koç İnşaat Ltd.Şti. ile münakit kat karşılığı inşaat sözleşmesi uyarınca, ilgili şirketin teminat olarak tarafımıza vereceği ipoteğin konusu olan Dokuz Eylül Mah.Akçay Cad.n125/a Bodrum Zemin kat D.1 Gaziemir İZMİR adresindeki dubleks işyerine ait değerleme raporu, bu açıklama ekinde sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047190BIST