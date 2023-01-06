***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
06.01.2023 16:50
***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
İzmir ili, Konak ilçesi, Mersinli Mah.8623 ada 21 parsel ile ilgili Gayrimenkul Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
05.01.2023
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri III , N 48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca, Şirket portföyunde bulunan İzmir İli, Mersinli mah., 8623 ada 21 parsel gayrimenkule ait Değerleme Raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095354
BIST
16:415.288
En Yüksek
|Değişim
|: 3,35%
|| 171,54
|Açılış
|: 5.121
|
|Önceki Kapanış
|: 5.116
|
5.303
En Düşük
4.961
16:4118,7689
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0047
|Açılış
|: 18,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9050
|
18,8192
En Düşük
18,7339
16:4119,7937
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0293
|Açılış
|: 19,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9628
En Düşük
19,6753
16:411.112,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 6,52
|Açılış
|: 1.112,64
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,12
|
1.113,17
En Düşük
1.104,30
BIST En Aktif Hisseler16:40
|KRDMB
|16,72
|99.723.759
|% 10,00
|
|BRKVY
|28,82
|41.449.461
|% 10,00
|
|ORCAY
|8,25
|35.270.033
|% 10,00
|
|TETMT
|278,60
|4.806.506
|% 9,99
|
|HKTM
|61,65
|61.563.430
|% 9,99
|
|VKING
|36,00
|1.514.124
|% -10,00
|
|DYOBY
|28,62
|203.448.243
|% -10,00
|
|MARTI
|5,00
|114.766.390
|% -8,76
|
|ADEL
|125,30
|118.529.022
|% -8,61
|
|ULUFA
|6,89
|32.149.635
|% -7,76
|
|EREGL
|41,60
|10.131.238.628
|% 3,79
|
|THYAO
|140,20
|8.964.157.978
|% 3,70
|
|ASELS
|61,70
|7.206.918.563
|% 4,75
|
|KRDMD
|19,36
|5.811.914.497
|% 7,56
|
|EKGYO
|9,16
|4.621.785.432
|% 8,02
|
|EKGYO
|9,16
|4.621.785.432
|% 8,02
|
|KRDMD
|19,36
|5.811.914.497
|% 7,56
|
|YKBNK
|10,73
|2.834.810.708
|% 2,39
|
|EREGL
|41,60
|10.131.238.628
|% 3,79
|
|SKBNK
|2,86
|635.588.780
|% 4,76
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7606
|18,7686
|% 0,02
|
|Euro
|19,7684
|19,7815
|% 0,09
|
|Sterlin
|22,2087
|22,3200
|% -0,36
|
|Frank
|19,9096
|20,0295
|% -0,25
|
|Riyal
|4,9779
|5,0029
|% 0,02
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.848
|14,77
|
|Altın Gr.
|1.110
|1.110
|3,89
|
|Cumhuriyet
|7.503
|7.617
|18,00
|
|Tam
|7.540
|7.602
|14,00
|
|Yarım
|3.651
|3.716
|7,00
|
|Çeyrek
|1.831
|1.858
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,63
|23,67
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|14,14
|14,16
|0,13
|
|B. Petrol
|78,77
|78,77
|0,08
|
Seans Raporu
16:40
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16:55XU100
Endeks 5, 291 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 41 üstünde . İşlem hacmi 107, 206.00 milyon TL de
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16:55ORCAY
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16:53VERUS
Yüzde 8.64 oranında artışla 119.50 lira fiyatla işlem gören hissede 421, 099 adet işlem
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16:52ANSGR
Yüzde 7.43 oranında artışla 18.07 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 322, 319 adet işlem