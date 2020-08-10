***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler134.219.462 -895 7.342.495 61.983.458 6.103.327 209.647.847 63.014 209.710.861Diğer Düzeltmeler1.467.687 2.952.104 4.419.791 4.419.791Düzeltmelerden Sonraki Tutar134.219.462 -895 7.342.495 63.451.145 9.055.431 214.067.638 63.014 214.130.652Transferler9.055.431 -9.055.431Dönem Karı (Zararı)515.639 515.639 515.639Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)9.822 9.822 9.822Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması63.014 63.014Dönem Sonu Bakiyeler9 134.219.462 8.927 7.342.495 72.506.576 515.639 214.593.099 214.593.099Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler134.219.462 -12.682 7.342.495 72.141.276 34.893.382 248.583.933 248.583.933Transferler230.474 34.662.908 -34.893.382Dönem Karı (Zararı)2.884.788 2.884.788 2.884.788Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)19.620 19.620 19.620Dönem Sonu Bakiyeler9 134.219.462 6.938 7.572.969 106.804.184 2.884.788 251.488.341 251.488.341Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.969.467 9.580.487Dönem Karı (Zararı)2.884.788 515.639Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-141.425 1.117.507Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler21.642 11.565Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-139 -15.197Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 -139 -15.197Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler86.815 101.663Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler86.815 101.663Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-249.743 1.021.207Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-90.401 -105.074Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-159.342 1.126.281Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-1.731İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler2.121.175 7.842.267Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5 1.257.119 7.353.959Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-19.109Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler6 767.504Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-18.829 -188.596Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5 -24.705 322.855Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)2.010 21.487Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler496.100Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-200.258 124.745Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-157.766 226.651İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler275Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları4.864.538 9.475.413Alınan Faiz90.401 105.074Vergi İadeleri (Ödemeleri)14.528YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-5.359 -120.112Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri-63.955Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-5.359 -4.803Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-51.354FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.155.598 -10.103.576Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri5.458.006Kredilerden Nakit Girişleri5.458.006Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.150.000 -14.303.015Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları4 -1.150.000 -14.303.015Ödenen Faiz-5.598 -1.258.567YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.808.510 -643.201NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.808.510 -643.201DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 220.291 1.361.031DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 4.028.801 717.830Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 4.028.801 220.291Ticari Alacaklar1.423.165 2.166.111İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar13 36.981 36.981İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 1.386.184 2.129.130Diğer Alacaklar189.178 159.906İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar189.178 159.906Stoklar6 62.020.002 62.787.506Peşin Ödenmiş Giderler20.373 1.545İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler20.373 1.545Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar13.130 27.658Diğer Dönen Varlıklar1.467 1.467İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar1.467 1.467ARA TOPLAM67.696.116 65.364.484Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar1.250.000 1.250.000TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR68.946.116 66.614.484DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar1.950.506 2.299.600İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 1.950.506 2.299.600Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller7 187.597.698 187.597.698Maddi Duran Varlıklar757.385 773.178Maddi Olmayan Duran Varlıklar4.005 4.495TOPLAM DURAN VARLIKLAR190.309.594 190.674.971TOPLAM VARLIKLAR259.255.710 257.289.455KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar4 1.150.000Ticari Borçlar5-13 621.086 645.791İlişkili Taraflara Ticari Borçlar13 480.978 327.727İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 140.108 318.064Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar23.591 21.581Diğer Borçlar261.513 506.212İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar261.513 506.212Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler3.763.210 3.267.110Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri3.763.210 3.267.110Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)73.178 370.944İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)73.178 370.944Kısa Vadeli Karşılıklar8 2.466.217 2.422.534Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar71.992 28.309Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar8 2.394.225 2.394.225ARA TOPLAM7.208.795 8.384.172TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER7.208.795 8.384.172UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar298.966 225.254İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar298.966 225.254Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)140.000İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)140.000Uzun Vadeli Karşılıklar119.608 96.096Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar119.608 96.096TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER558.574 321.350TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER7.767.369 8.705.522ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar251.488.341 248.583.933Ödenmiş Sermaye9 134.219.462 134.219.462Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)6.938 -12.682Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)6.938 -12.682Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)6.938 -12.682Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler9 7.572.969 7.342.495Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları106.804.184 72.141.276Net Dönem Karı veya Zararı2.884.788 34.893.382TOPLAM ÖZKAYNAKLAR251.488.341 248.583.933TOPLAM KAYNAKLAR259.255.710 257.289.455Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat10 6.269.272 3.417.294 1.453.763 1.542.192Satışların Maliyeti10 -930.057 -245.279 -98.604 -245.279TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)5.339.215 3.172.015 1.355.159 1.296.913BRÜT KAR (ZARAR)5.339.215 3.172.015 1.355.159 1.296.913Genel Yönetim Giderleri11 -2.271.153 -2.433.515 -1.166.419 -1.191.001Pazarlama Giderleri-88.028 -50.901 -18.982 -30.938Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler501.619 2.812.900 67.033 1.150.291Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-715.441 -1.031.830 -115.629 72.073ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.766.212 2.468.669 121.162 1.297.338FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.766.212 2.468.669 121.162 1.297.338Finansman Gelirleri162.660 78.712 87.904 38.615Finansman Giderleri12 -44.084 -2.031.742 -33.006 -979.586SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.884.788 515.639 176.060 356.367SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.884.788 515.639 176.060 356.367DÖNEM KARI (ZARARI)2.884.788 515.639 176.060 356.367Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları2.884.788 515.639 176.060 356.367Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 14 0,02150000 0,00380000 0,02010000 0,00270000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar19.620 9.822 -14.051 -7.630Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19.620 9.822 -14.051 -7.630Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)19.620 9.822 -14.051 -7.630TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.904.408 525.461 162.009 348.737Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları2.904.408 525.461 162.009 348.737http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867374BIST