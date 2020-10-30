***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler134.219.462 -895 7.342.495 61.983.458 6.103.327 209.647.847 63.014 209.710.861Diğer Düzeltmeler1.467.687 2.586.804 4.054.491 4.054.491Transferler8.690.131 -8.690.131Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)3.552 4.561.631 4.565.183 4.565.183Dönem Karı (Zararı)4.561.631 4.561.631 4.561.631Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)3.552 3.552Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması-63.014 -63.014Dönem Sonu Bakiyeler9 134.219.462 2.657 7.342.495 72.141.276 4.561.631 218.267.521 218.267.521Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler134.219.462 -12.682 7.342.495 72.141.276 34.893.382 248.583.933 248.583.933Transferler34.893.382 -34.893.382Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)24.253 4.700.088 4.724.341 4.724.341Dönem Karı (Zararı)4.700.088 4.700.088 4.700.088Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)24.253 24.253 24.253Kar Payları230.474 -4.609.471 -4.378.997 -4.378.997Dönem Sonu Bakiyeler9 134.219.462 11.571 7.572.969 102.425.187 4.700.088 248.929.277 248.929.277Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI8.543.004 10.942.003Dönem Karı (Zararı)4.700.088 4.561.631Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-169.551 -2.648.574Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler32.784 17.020Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-15.197Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-15.197Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler87.300 2.310.639Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler87.300 83.433Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler2.227.206Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-289.635 1.391.531Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-194.893 -137.355Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-94.742 1.528.886Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-6.350.836Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-6.350.836Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-1.731İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler3.815.005 8.891.591Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.865.632 7.617.614Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler53.361Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler1.417.533Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-18.829 163.160Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-209.319 573.087Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)2.033 1.379Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler1.027.290Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-172.488 124.163Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-96.847 358.552İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler275Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları8.345.542 10.804.648Alınan Faiz194.895 137.355Vergi İadeleri (Ödemeleri)2.567YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-11.135 -120.112Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-11.135 -4.803Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-51.354Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-63.955FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.155.938 -11.373.429Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri26.258.006Kredilerden Nakit Girişleri26.258.006Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.150.000 -35.442.851Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.150.000 -35.442.851Ödenen Faiz-5.938 -2.188.584YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)7.375.931 -551.538NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)7.375.931 -551.538DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 220.291 1.361.031DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 7.596.222 809.493Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 7.596.221 220.291Ticari Alacaklar1.052.530 2.166.111İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar13 36.981 36.981İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 1.015.549 2.129.130Diğer Alacaklar161.523 159.906İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar161.523 159.906Stoklar6 61.369.973 62.787.506Peşin Ödenmiş Giderler20.373 1.545İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler20.373 1.545Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25.091 27.658Diğer Dönen Varlıklar1.467 1.467İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar1.467 1.467ARA TOPLAM70.227.178 65.364.484Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar1.250.000 1.250.000TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR71.477.178 66.614.484DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar1.648.229 2.299.600İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 1.648.229 2.299.600Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller7 187.597.698 187.597.698Maddi Duran Varlıklar752.740 773.178Maddi Olmayan Duran Varlıklar3.284 4.495TOPLAM DURAN VARLIKLAR190.001.951 190.674.971TOPLAM VARLIKLAR261.479.129 257.289.455KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar4 1.150.000Ticari Borçlar5-13 436.472 645.791İlişkili Taraflara Ticari Borçlar13 349.891 327.727İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 86.581 318.064Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar23.614 21.581Diğer Borçlar4.608.315 506.212İlişkili Taraflara Diğer Borçlar13 4.378.997İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar229.318 506.212Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler4.294.400 3.267.110Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri4.294.400 3.267.110Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)124.097 370.944İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)124.097 370.944Kısa Vadeli Karşılıklar2.466.253 2.422.534Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar72.028 28.309Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar8 2.394.225 2.394.225ARA TOPLAM11.953.151 8.384.172TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER11.953.151 8.384.172UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar331.277 225.254İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar331.277 225.254Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)150.000İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)150.000Uzun Vadeli Karşılıklar115.424 96.096Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar115.424 96.096TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER596.701 321.350TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER12.549.852 8.705.522ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar248.929.277 248.583.933Ödenmiş Sermaye9 134.219.462 134.219.462Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)11.571 -12.682Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)11.571 -12.682Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)11.571 -12.682Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler9 7.572.969 7.342.495Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları102.425.187 72.141.276Net Dönem Karı veya Zararı4.700.088 34.893.382TOPLAM ÖZKAYNAKLAR248.929.277 248.583.933TOPLAM KAYNAKLAR261.479.129 257.289.455Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat10 10.020.281 5.216.876 3.751.009 1.799.582Satışların Maliyeti10 -1.592.076 -437.980 -662.019 -192.701TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)8.428.205 4.778.896 3.088.990 1.606.881BRÜT KAR (ZARAR)8.428.205 4.778.896 3.088.990 1.606.881Genel Yönetim Giderleri11 -3.278.056 -3.513.086 -1.006.903 -1.079.571Pazarlama Giderleri-102.434 -121.708 -14.406 -70.807Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler622.254 13.188.077 120.635 10.375.177Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-1.338.301 -7.097.384 -622.860 -6.065.554ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4.331.668 7.234.795 1.565.456 4.766.126FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)4.331.668 7.234.795 1.565.456 4.766.126Finansman Gelirleri413.867 81.338 251.207 2.626Finansman Giderleri12 -45.447 -2.754.502 -1.363 -722.760SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)4.700.088 4.561.631 1.815.300 4.045.992SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)4.700.088 4.561.631 1.815.300 4.045.992DÖNEM KARI (ZARARI)4.700.088 4.561.631 1.815.300 4.045.992Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları4.700.088 4.561.631 1.815.300 4.045.992Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç (Zarar) 14 0,03500000 0,03400000 0,01350000 0,03010000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar24.253 3.552 4.633 -6.270Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)24.253 3.552 4.633 -6.270Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)24.253 3.552 4.633 -6.270TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)4.724.341 4.565.183 1.819.933 4.039.722Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları4.724.341 4.565.183 1.819.933 4.039.722http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885209BIST