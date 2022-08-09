***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler134.219.462 2.410 7.572.969 102.425.194 12.599.942 256.819.977 256.819.977Transferler12.599.942 -12.599.942Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)28.533 33.060.282 33.088.815 33.088.815Dönem Karı (Zararı)33.060.282 33.060.282 33.060.282Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)28.533 28.533 28.533Dönem Sonu Bakiyeler9 134.219.462 30.943 7.572.969 115.025.136 33.060.282 289.908.792 289.908.792Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler134.219.462 -4.060 7.804.177 110.400.980 46.579.272 46.579.272 46.579.272Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)71.882 71.882 71.882Kar Payları1.497.901 -15.727.963 -14.230.062 -14.230.062Dönem Sonu Bakiyeler9 134.219.462 67.822 9.302.078 310.020.315 46.579.272 500.188.949 500.188.949Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI32.429.371 32.784.546Dönem Karı (Zararı)46.579.272 33.060.282Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-8.756.004 -10.474.962Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11 20.255 23.242Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-3.740Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 -3.740Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler485.339 90.846Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler485.339 90.846Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-3.846.532 -1.194.874Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-3.788.173 -1.351.966Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-58.359 157.092Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-5.411.326 -9.394.176Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-7.402.376 -9.394.176Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler1.991.050İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler5.521.841 9.005.728Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5 -6.357.930 285.837Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler6 5.188.487 4.857.564Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-139.826 -10.971Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5 237.425 -74.930Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)30.737 4.502Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler745.470Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler14.301.319 2.920.728Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-8.116.251 279.106İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler377.880 -1.578Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)377.880 -1.578Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları43.345.109 31.591.048Ödenen Temettüler-14.230.062Alınan Faiz3.475.493 1.218.091Vergi İadeleri (Ödemeleri)-161.169 -24.593YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-42.340.251Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-41.155Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-42.299.096FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 -106.431Ödenen Faiz-106.431YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-9.910.880 32.678.115NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-9.910.880 32.678.115DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 52.389.159 4.037.997DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 42.478.279 36.716.112Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 42.478.279 52.389.159Finansal Yatırımlar4 40.620.726 0Ticari Alacaklar5 7.803.955 985.921İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 7.803.955 985.921Diğer Alacaklar159.906İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar159.906Stoklar6 43.282.475 49.904.586Peşin Ödenmiş Giderler229.457 89.631İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler14 51.270İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler229.457 38.361Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar161.169 216.396ARA TOPLAM134.576.061 103.745.599TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR134.576.061 103.745.599DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar5 636.132 1.034.137İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 636.132 1.034.137Diğer Alacaklar1.578İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.578Stoklar6 88.570.000 88.570.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller7 304.775.000 295.939.000Maddi Duran Varlıklar733.609 712.564Maddi Olmayan Duran Varlıklar173 318TOPLAM DURAN VARLIKLAR394.714.914 ların Maliyeti10 -6.036.342 -5.506.993 -960.909 -2.716.551TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)33.526.037 25.208.985 8.494.943 14.847.786BRÜT KAR (ZARAR)33.526.037 25.208.985 8.494.943 14.847.786Genel Yönetim Giderleri11 -3.818.089 -2.325.602 -2.274.585 -1.223.449Pazarlama Giderleri11 -60.013 -45.379 -27.723 -23.334Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 12.189.991 10.940.916 9.912.830 3.852.322Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-4.155.812 -975.796 -2.988.297 -159.428ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)37.682.114 32.803.124 13.117.168 17.293.897FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)37.682.114 32.803.124 13.117.168 17.293.897Finansman Gelirleri13 9.609.546 522.899 6.373.709 174.204Finansman Giderleri13 -712.388 -265.741 -63.233 -12.593SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)46.579.272 33.060.282 19.427.644 17.455.508SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)46.579.272 33.060.282 19.427.644 17.455.508DÖNEM KARI (ZARARI)46.579.272 33.060.282 19.427.644 17.455.508Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları46.579.272 33.060.282 19.427.644 17.455.508Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 15 0,34700000 0,24630000 0,14470000 0,13010000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar71.882 28.533 -9.919 -11.638Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)71.882 28.533 -9.919 -11.638Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)71.882 28.533 -9.919 -11.638TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)46.651.154 33.088.815 19.417.725 17.443.870Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları46.651.154 33.088.815 19.417.725 17.443.870http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053527BIST