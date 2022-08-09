***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
09.08.2022 18:11
***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
134.219.462 2.410 7.572.969 102.425.194 12.599.942 256.819.977 256.819.977
Transferler
12.599.942 -12.599.942
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
28.533 33.060.282 33.088.815 33.088.815
Dönem Karı (Zararı)
33.060.282 33.060.282 33.060.282
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
28.533 28.533 28.533
Dönem Sonu Bakiyeler
9 134.219.462 30.943 7.572.969 115.025.136 33.060.282 289.908.792 289.908.792
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
134.219.462 -4.060 7.804.177 110.400.980 46.579.272 46.579.272 46.579.272
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
71.882 71.882 71.882
Kar Payları
1.497.901 -15.727.963 -14.230.062 -14.230.062
Dönem Sonu Bakiyeler
9 134.219.462 67.822 9.302.078 310.020.315 46.579.272 500.188.949 500.188.949
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
32.429.371 32.784.546
Dönem Karı (Zararı)
46.579.272 33.060.282
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-8.756.004 -10.474.962
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 20.255 23.242
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-3.740
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 -3.740
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
485.339 90.846
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
485.339 90.846
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-3.846.532 -1.194.874
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-3.788.173 -1.351.966
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-58.359 157.092
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-5.411.326 -9.394.176
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-7.402.376 -9.394.176
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
1.991.050
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
5.521.841 9.005.728
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -6.357.930 285.837
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
6 5.188.487 4.857.564
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-139.826 -10.971
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 237.425 -74.930
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
30.737 4.502
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
745.470
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
14.301.319 2.920.728
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-8.116.251 279.106
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
377.880 -1.578
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
377.880 -1.578
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
43.345.109 31.591.048
Ödenen Temettüler
-14.230.062
Alınan Faiz
3.475.493 1.218.091
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-161.169 -24.593
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-42.340.251
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-41.155
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-42.299.096
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 -106.431
Ödenen Faiz
-106.431
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.910.880 32.678.115
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.910.880 32.678.115
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 52.389.159 4.037.997
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 42.478.279 36.716.112
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 42.478.279 52.389.159
Finansal Yatırımlar
4 40.620.726 0
Ticari Alacaklar
5 7.803.955 985.921
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 7.803.955 985.921
Diğer Alacaklar
159.906
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
159.906
Stoklar
6 43.282.475 49.904.586
Peşin Ödenmiş Giderler
229.457 89.631
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 51.270
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
229.457 38.361
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
161.169 216.396
ARA TOPLAM
134.576.061 103.745.599
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
134.576.061 103.745.599
DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar
5 636.132 1.034.137
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 636.132 1.034.137
Diğer Alacaklar
1.578
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.578
Stoklar
6 88.570.000 88.570.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 304.775.000 295.939.000
Maddi Duran Varlıklar
733.609 712.564
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
173 318
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
394.714.914 ların Maliyeti
10 -6.036.342 -5.506.993 -960.909 -2.716.551
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
33.526.037 25.208.985 8.494.943 14.847.786
BRÜT KAR (ZARAR)
33.526.037 25.208.985 8.494.943 14.847.786
Genel Yönetim Giderleri
11 -3.818.089 -2.325.602 -2.274.585 -1.223.449
Pazarlama Giderleri
11 -60.013 -45.379 -27.723 -23.334
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 12.189.991 10.940.916 9.912.830 3.852.322
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-4.155.812 -975.796 -2.988.297 -159.428
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
37.682.114 32.803.124 13.117.168 17.293.897
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
37.682.114 32.803.124 13.117.168 17.293.897
Finansman Gelirleri
13 9.609.546 522.899 6.373.709 174.204
Finansman Giderleri
13 -712.388 -265.741 -63.233 -12.593
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
46.579.272 33.060.282 19.427.644 17.455.508
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
46.579.272 33.060.282 19.427.644 17.455.508
DÖNEM KARI (ZARARI)
46.579.272 33.060.282 19.427.644 17.455.508
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
46.579.272 33.060.282 19.427.644 17.455.508
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 15 0,34700000 0,24630000 0,14470000 0,13010000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
71.882 28.533 -9.919 -11.638
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
71.882 28.533 -9.919 -11.638
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
71.882 28.533 -9.919 -11.638
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
46.651.154 33.088.815 19.417.725 17.443.870
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
46.651.154 33.088.815 19.417.725 17.443.870
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053527
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