***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
31.10.2022 18:11
***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
134.219.462 2.410 7.572.969 102.425.194 12.599.942 256.819.977 256.819.977
Transferler
12.599.942 -12.599.942
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
20.821 37.496.500 37.517.321 37.517.321
Dönem Karı (Zararı)
37.496.500 37.496.500 37.496.500
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
20.821 20.821 20.821
Dönem Sonu Bakiyeler
9 134.219.462 23.231 7.572.969 115.025.136 37.496.500 294.337.298 294.337.298
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
134.219.462 -4.060 7.804.177 110.400.980 215.347.298 467.767.857 467.767.857
Transferler
215.347.298 -215.347.298
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
53.032 69.974.336 70.027.368 70.027.368
Dönem Karı (Zararı)
69.974.336 69.974.336 69.974.336
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
53.032 53.032 53.032
Kar Payları
1.497.901 -15.727.961 -14.230.060 -14.230.060
Dönem Sonu Bakiyeler
9 134.219.462 48.972 9.302.078 310.020.317 69.974.336 523.565.165 523.565.165
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
30.493.315 34.609.008
Dönem Karı (Zararı)
69.974.336 37.496.500
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-25.777.568 -12.335.779
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 33.122 34.580
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-3.740
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 -3.740
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-2.049.886 -129.112
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
122.237 92.990
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-2.172.123 -222.102
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-4.848.751 -2.847.071
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-4.768.546 -2.953.471
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-80.205 106.400
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
7 -18.908.313 -9.394.176
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
7 -20.446.407 -9.394.176
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
1.538.094
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.265.765 6.726.919
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -1.678.227 397.903
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
161.484 -5.920
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
6 5.188.486 5.233.484
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-80.078 -15.966
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 49.871 -142.386
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
121.935 -1.262
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
854.700
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
124.465 203.348
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-7.153.701 203.018
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
40.931.003 31.887.640
Ödenen Temettüler
-14.230.060
Alınan Faiz
12 3.811.936 2.819.596
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-19.564 -98.228
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-47.055.466 -8.402
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-41.154
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-47.014.312 -8.402
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
13 0 -106.431
Ödenen Faiz
13 -106.431
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-16.562.151 34.494.175
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-16.562.151 34.494.175
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 52.389.159 4.037.997
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 35.827.008 38.532.172
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 35.827.008 52.389.159
Finansal Yatırımlar
4 46.432.828
Ticari Alacaklar
5 2.878.567 985.921
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 2.878.567 985.921
Diğer Alacaklar
159.906
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
159.906
Stoklar
6 40.072.507 49.904.586
Peşin Ödenmiş Giderler
169.709 89.631
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 51.270
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
169.709 38.361
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
235.960 216.396
ARA TOPLAM
125.616.579 103.745.599
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
125.616.579 103.745.599
DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar
5 903.663 1.034.137
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 903.663 1.034.137
Diğer Alacaklar
1.578
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.578
Stoklar
6 88.570.000 88.570.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 321.029.000 295.939.000
Maddi Duran Varlıklar
720.821 712.564
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
93 318
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
411.223.577 386.257.597
TOPLAM VARLIKLAR
536.840.156 490.003.196
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
5-14 155.289 105.418
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
14 65.939
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 89.350 105.418
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
152.555 30.620
Diğer Borçlar
718.359 646.814
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
718.359 646.814
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11.264.813 18.388.514
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11.264.813 18.388.514
Kısa Vadeli Karşılıklar
104.335 2.255.109
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
104.335 82.986
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
2.172.123
ARA TOPLAM
12.395.351 21.426.475
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
12.395.351 21.426.475
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
548.944 496.024
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
548.944 496.024
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
50.000 80.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
50.000 80.000
Uzun Vadeli Karşılıklar
280.696 232.840
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
280.696 232.840
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
879.640 808.864
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
13.274.991 22.235.339
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
523.565.165 467.767.857
Ödenmiş Sermaye
9 134.219.462 134.219.462
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
48.972 -4.060
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
48.972 -4.060
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
48.972 -4.060
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
9 9.302.078 7.804.177
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
310.020.317 110.400.980
Net Dönem Karı veya Zararı
69.974.336 215.347.298
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
523.565.165 467.767.857
TOPLAM KAYNAKLAR
536.840.156 490.003.196
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
10 44.644.604 35.172.898 5.082.225 4.456.920
Satışların Maliyeti
10 -6.335.388 -5.975.642 -299.046 -468.649
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
38.309.216 29.197.256 4.783.179 3.988.271
BRÜT KAR (ZARAR)
38.309.216 29.197.256 4.783.179 3.988.271
Genel Yönetim Giderleri
11 -5.714.716 -3.253.276 -1.896.627 -927.674
Pazarlama Giderleri
-85.240 -68.784 -25.227 -23.405
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 26.811.163 12.566.199 14.621.172 1.625.283
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-4.736.134 -1.395.937 -580.322 -420.141
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
54.584.289 37.045.458 16.902.175 4.242.334
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
54.584.289 37.045.458 16.902.175 4.242.334
Finansman Gelirleri
13 16.102.435 723.913 6.492.889 201.014
Finansman Giderleri
13 -712.388 -272.871 0 -7.130
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
69.974.336 37.496.500 23.395.064 4.436.218
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
69.974.336 37.496.500 23.395.064 4.436.218
DÖNEM KARI (ZARARI)
69.974.336 37.496.500 23.395.064 4.436.218
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
69.974.336 37.496.500 23.395.064 4.436.218
Ana Ortaklık Payları
0 0 0 0
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 15 0,52130000 0,27940000 0,17430000 0,03310000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
53.032 20.821 -18.850 -7.712
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
53.032 20.821 -18.850 -7.712
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
53.032 20.821 -18.850 -7.712
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
70.027.368 37.517.321 23.376.214 4.428.506
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
70.027.368 37.517.321 23.376.214 4.428.506
Ana Ortaklık Payları
0 0 0 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075358
BIST