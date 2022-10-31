***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler134.219.462 2.410 7.572.969 102.425.194 12.599.942 256.819.977 256.819.977Transferler12.599.942 -12.599.942Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)20.821 37.496.500 37.517.321 37.517.321Dönem Karı (Zararı)37.496.500 37.496.500 37.496.500Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)20.821 20.821 20.821Dönem Sonu Bakiyeler9 134.219.462 23.231 7.572.969 115.025.136 37.496.500 294.337.298 294.337.298Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler134.219.462 -4.060 7.804.177 110.400.980 215.347.298 467.767.857 467.767.857Transferler215.347.298 -215.347.298Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)53.032 69.974.336 70.027.368 70.027.368Dönem Karı (Zararı)69.974.336 69.974.336 69.974.336Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)53.032 53.032 53.032Kar Payları1.497.901 -15.727.961 -14.230.060 -14.230.060Dönem Sonu Bakiyeler9 134.219.462 48.972 9.302.078 310.020.317 69.974.336 523.565.165 523.565.165Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI30.493.315 34.609.008Dönem Karı (Zararı)69.974.336 37.496.500Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-25.777.568 -12.335.779Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11 33.122 34.580Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-3.740Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 -3.740Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-2.049.886 -129.112Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler122.237 92.990Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-2.172.123 -222.102Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-4.848.751 -2.847.071Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-4.768.546 -2.953.471Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-80.205 106.400Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler7 -18.908.313 -9.394.176Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler7 -20.446.407 -9.394.176Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler1.538.094İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-3.265.765 6.726.919Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5 -1.678.227 397.903Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler161.484 -5.920Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler6 5.188.486 5.233.484Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-80.078 -15.966Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5 49.871 -142.386Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)121.935 -1.262Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler854.700Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler124.465 203.348Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-7.153.701 203.018Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları40.931.003 31.887.640Ödenen Temettüler-14.230.060Alınan Faiz12 3.811.936 2.819.596Vergi İadeleri (Ödemeleri)-19.564 -98.228YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-47.055.466 -8.402Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri-41.154Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-47.014.312 -8.402FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI13 0 -106.431Ödenen Faiz13 -106.431YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-16.562.151 34.494.175NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-16.562.151 34.494.175DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 52.389.159 4.037.997DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 35.827.008 38.532.172Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 35.827.008 52.389.159Finansal Yatırımlar4 46.432.828Ticari Alacaklar5 2.878.567 985.921İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 2.878.567 985.921Diğer Alacaklar159.906İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar159.906Stoklar6 40.072.507 49.904.586Peşin Ödenmiş Giderler169.709 89.631İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler14 51.270İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler169.709 38.361Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar235.960 216.396ARA TOPLAM125.616.579 103.745.599TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR125.616.579 103.745.599DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar5 903.663 1.034.137İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 903.663 1.034.137Diğer Alacaklar1.578İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.578Stoklar6 88.570.000 88.570.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller7 321.029.000 295.939.000Maddi Duran Varlıklar720.821 712.564Maddi Olmayan Duran Varlıklar93 318TOPLAM DURAN VARLIKLAR411.223.577 386.257.597TOPLAM VARLIKLAR536.840.156 490.003.196KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar5-14 155.289 105.418İlişkili Taraflara Ticari Borçlar14 65.939İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 89.350 105.418Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar152.555 30.620Diğer Borçlar718.359 646.814İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar718.359 646.814Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11.264.813 18.388.514İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11.264.813 18.388.514Kısa Vadeli Karşılıklar104.335 2.255.109Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar104.335 82.986Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar2.172.123ARA TOPLAM12.395.351 21.426.475TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER12.395.351 21.426.475UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar548.944 496.024İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar548.944 496.024Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)50.000 80.000İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)50.000 80.000Uzun Vadeli Karşılıklar280.696 232.840Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar280.696 232.840TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER879.640 808.864TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER13.274.991 22.235.339ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar523.565.165 467.767.857Ödenmiş Sermaye9 134.219.462 134.219.462Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)48.972 -4.060Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)48.972 -4.060Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)48.972 -4.060Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler9 9.302.078 7.804.177Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları310.020.317 110.400.980Net Dönem Karı veya Zararı69.974.336 215.347.298TOPLAM ÖZKAYNAKLAR523.565.165 467.767.857TOPLAM KAYNAKLAR536.840.156 490.003.196Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat10 44.644.604 35.172.898 5.082.225 4.456.920Satışların Maliyeti10 -6.335.388 -5.975.642 -299.046 -468.649TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)38.309.216 29.197.256 4.783.179 3.988.271BRÜT KAR (ZARAR)38.309.216 29.197.256 4.783.179 3.988.271Genel Yönetim Giderleri11 -5.714.716 -3.253.276 -1.896.627 -927.674Pazarlama Giderleri-85.240 -68.784 -25.227 -23.405Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 26.811.163 12.566.199 14.621.172 1.625.283Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-4.736.134 -1.395.937 -580.322 -420.141ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)54.584.289 37.045.458 16.902.175 4.242.334FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)54.584.289 37.045.458 16.902.175 4.242.334Finansman Gelirleri13 16.102.435 723.913 6.492.889 201.014Finansman Giderleri13 -712.388 -272.871 0 -7.130SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)69.974.336 37.496.500 23.395.064 4.436.218SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)69.974.336 37.496.500 23.395.064 4.436.218DÖNEM KARI (ZARARI)69.974.336 37.496.500 23.395.064 4.436.218Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar69.974.336 37.496.500 23.395.064 4.436.218Ana Ortaklık Payları0 0 0 0Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 15 0,52130000 0,27940000 0,17430000 0,03310000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar53.032 20.821 -18.850 -7.712Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)53.032 20.821 -18.850 -7.712Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)53.032 20.821 -18.850 -7.712TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)70.027.368 37.517.321 23.376.214 4.428.506Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar70.027.368 37.517.321 23.376.214 4.428.506Ana Ortaklık Payları0 0 0 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075358BIST