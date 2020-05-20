***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
20.05.2020 18:51
***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2019-31.12.2019
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Karşıyaka Vergi Dairesi Müdürlüğü
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2019 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesi Eki
Mali Tablonun Verilme Tarihi
20/05/2020
Açıklamalar
Mistral GYO A.Ş. 01.01.2019 - 31.12.2019 Dönemine ait Gelir Tablosu ve Bilanço 2019 Yılı Kurumlar Vergi Beyannamesi ekinde Karşıyaka Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne sunulmuş olup, sözkonusu tablolar Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846048
BIST
18:05102.158
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 174,57
|Açılış
|: 102.492
|
|Önceki Kapanış
|: 101.983
|
102.998
En Düşük
101.968
18:056,7956
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0241
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8060
En Düşük
6,7676
18:057,4638
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0602
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4719
En Düşük
7,3878
18:05381,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 1,88
|Açılış
|: 381,80
|
|Önceki Kapanış
|: 379,92
|
383,10
En Düşük
379,76
BIST En Aktif Hisseler
|ALYAG
|1,54
|7.988.248
|% 10,00
|
|KUTPO
|23,10
|9.632.974
|% 10,00
|
|EGCYO
|1,43
|3.865.314
|% 10,00
|
|VESBE
|24,20
|33.215.386
|% 10,00
|
|TSGYO
|2,42
|18.593.037
|% 10,00
|
|EKIZ
|13,70
|2.990.203
|% -9,99
|
|TUKAS
|14,12
|150.812.733
|% -9,95
|
|UMPAS
|0,79
|214.851
|% -9,20
|
|MZHLD
|16,05
|289.995
|% -7,60
|
|SERVE
|4,60
|1.677.213
|% -6,69
|
|ALKIM
|13,25
|1.087.310.535
|% 3,68
|
|ASELS
|29,60
|890.223.604
|% 1,37
|
|THYAO
|10,88
|718.982.626
|% 0,74
|
|GARAN
|7,71
|696.962.295
|% -0,52
|
|MGROS
|34,24
|584.530.643
|% 3,95
|
|EKGYO
|1,37
|305.056.290
|% 4,58
|
|GUSGR
|3,31
|523.950.709
|% 7,47
|
|IHLGM
|1,19
|161.891.835
|% 2,59
|
|YKBNK
|2,18
|213.152.359
|% 0,46
|
|YYAPI
|0,66
|61.471.958
|% 8,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2847
|8,3263
|% 0,16
|
|Frank
|7,0119
|7,0542
|% 1,00
|
|Riyal
|1,8035
|1,8126
|% 0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.748
|2,91
|
|Altın Gr.
|382
|382
|1,99
|
|Cumhuriyet
|2.470
|2.504
|7,60
|
|Tam
|2.542
|2.570
|7,80
|
|Yarım
|1.241
|1.256
|3,80
|
|Çeyrek
|620
|628
|1,90
|
|Gümüş.Ons
|17,46
|17,49
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,82
|3,82
|0,04
|
|B. Petrol
|35,41
|35,41
|0,76
|