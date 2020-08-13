***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
13.08.2020 15:12
***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020-30.06.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Karşıyaka Vergi Dairesi Müdürlüğü
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2020 Yılı 2.Dönem Kurum Geçici Vergi Beyanı
Mali Tablonun Verilme Tarihi
13/08/2020
Açıklamalar
Mistral GYO A.Ş. 01.01.2020 - 30.06.2020 Dönemine ait Gelir Tablosu, 2020 Yılı 2.Dönem Kurum Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Karşıyaka Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne sunulmuş olup, bu tablo Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir. İlgili tablo bu bildirim ekindedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868611
BIST
16:291.109
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -4,75
|Açılış
|: 1.119
|
|Önceki Kapanış
|: 1.114
|
1.126
En Düşük
1.106
16:297,3407
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0071
|Açılış
|: 7,3570
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,3599
En Düşük
7,2945
16:298,6975
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0557
|Açılış
|: 8,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6100
|
8,7189
En Düşük
8,6148
16:29455,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 3,21
|Açılış
|: 455,26
|
|Önceki Kapanış
|: 452,05
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458,32
En Düşük
450,88
BIST En Aktif Hisseler16:29
|MSGYO
|4,18
|39.293.060
|% 10,00
|
|GLBMD
|4,95
|3.185.725
|% 10,00
|
|KENT
|2.081,80
|8.287.886
|% 10,00
|
|AYCES
|47,30
|383.272
|% 10,00
|
|BAYRK
|6,61
|6.502.159
|% 9,98
|
|POLTK
|166,80
|154.645
|% -9,98
|
|KLGYO
|9,31
|40.636.273
|% -9,96
|
|BURVA
|61,00
|2.888.594
|% -9,96
|
|ISKUR
|366.666,60
|366.667
|% -8,56
|
|BALAT
|2,10
|601.954
|% -8,30
|
|ASELS
|17,82
|891.838.748
|% 0,39
|
|TUPRS
|78,75
|861.198.609
|% 1,29
|
|GARAN
|7,00
|763.790.213
|% -0,99
|
|THYAO
|11,09
|740.014.894
|% -2,89
|
|GUSGR
|6,16
|685.754.652
|% 1,15
|
|EKGYO
|2,03
|672.833.082
|% -0,49
|
|KRDMD
|2,85
|640.773.306
|% -5,63
|
|SKBNK
|1,52
|307.573.431
|% 0,66
|
|KARSN
|3,17
|633.476.910
|% 3,59
|
|ODAS
|2,50
|384.573.057
|% -1,19
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3327
|7,3407
|% 0,10
|
|Euro
|8,6783
|8,6975
|% 0,64
|
|Sterlin
|9,5650
|9,6129
|% 0,39
|
|Frank
|8,0184
|8,0667
|% 0,13
|
|Riyal
|1,9469
|1,9567
|% -0,14
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|455
|455
|3,21
|
|Cumhuriyet
|3.023
|3.068
|-5,00
|
|Tam
|3.020
|3.096
|1,79
|
|Yarım
|1.460
|1.498
|0,86
|
|Çeyrek
|732
|749
|0,43
|
|Gümüş Gr.
|6,22
|6,23
|0,20
|