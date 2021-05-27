***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
27.05.2021 11:41
***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021-31.03.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Karşıyaka Vergi Dairesi Müdürlüğü
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2021 Yılı 1.Dönem Kurum Geçici Vergi Beyannamesi Eki
Mali Tablonun Verilme Tarihi
27/05/2021
Açıklamalar
Mistral GYO A.Ş. 01.01.2021 - 31.03.2021 Dönemine ait Gelir Tablosu, 2021 Yılı 1.Dönem Kurum Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Karşıyaka Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne sunulmuş olup, sözkonusu tablo Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938354
BIST
14:261.426
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -1,19
|Açılış
|: 1.427
|
|Önceki Kapanış
|: 1.427
|
1.429
En Düşük
1.420
14:268,4428
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0131
|Açılış
|: 8,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4400
|
8,4678
En Düşük
8,4264
14:2610,3247
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0090
|Açılış
|: 10,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,3454
En Düşük
10,2928
14:26514,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,91
|Açılış
|: 514,92
|
|Önceki Kapanış
|: 515,72
|
517,75
En Düşük
513,77
BIST En Aktif Hisseler14:26
|YAYLA
|3,19
|23.873.800
|% 10,00
|
|KAPLM
|22,32
|4.454.841
|% 9,95
|
|TUCLK
|10,72
|64.207.720
|% 9,95
|
|CASA
|150,00
|628.150
|% 8,70
|
|SNKRN
|29,76
|326.718
|% 8,22
|
|KUTPO
|44,56
|123.115.596
|% -9,98
|
|METUR
|26,78
|28.694.087
|% -9,95
|
|DERHL
|5,93
|28.005.195
|% -9,88
|
|MMCAS
|6,50
|104.794
|% -6,74
|
|ISGSY
|12,93
|41.842.531
|% -5,21
|
|THYAO
|13,42
|1.033.810.879
|% 2,84
|
|GARAN
|8,11
|537.797.574
|% -0,25
|
|CANTE
|8,29
|436.187.330
|% -0,36
|
|TRILC
|48,66
|353.189.597
|% 1,16
|
|TUPRS
|98,90
|333.916.348
|% -0,30
|
|YKBNK
|2,16
|298.970.543
|% -0,46
|
|EKGYO
|1,89
|191.300.133
|% -0,53
|
|THYAO
|13,42
|1.033.810.879
|% 2,84
|
|GARAN
|8,11
|537.797.574
|% -0,25
|
|GWIND
|4,28
|254.597.047
|% 4,65
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4406
|8,4428
|% -0,15
|
|Euro
|10,3166
|10,3247
|% 0,09
|
|Sterlin
|11,9389
|11,9988
|% 0,29
|
|Frank
|9,3710
|9,4274
|% -0,08
|
|Riyal
|2,2452
|2,2564
|% -0,12
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.893
|1.894
|-3,35
|
|Altın Gr.
|514
|514
|-1,22
|
|Cumhuriyet
|3.404
|3.455
|-15,00
|
|Tam
|3.387
|3.472
|-15,24
|
|Yarım
|1.637
|1.680
|-7,37
|
|Çeyrek
|821
|840
|-3,69
|
|Gümüş.Ons
|27,59
|27,61
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,49
|7,50
|-0,03
|
|B. Petrol
|68,16
|68,16
|-0,57
|