***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
12.08.2021 16:05
***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021-30.06.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Karşıyaka Vergi Dairesi Müdürlüğü
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2021 Yılı 2.Dönem Kurum Geçici Vergi Beyannamesi Eki
Mali Tablonun Verilme Tarihi
12/08/2021
Açıklamalar
Mistral GYO A.Ş. 01.01.2021 - 30.06.2021 Dönemine ait Gelir Tablosu, 2021 Yılı 2.Dönem Kurum Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Karşıyaka Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne sunulmuş olup, sözkonusu tablo Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957592
BIST
16:021.440
En Yüksek
|Değişim
|: 2,03%
|| 28,71
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.411
|
1.441
En Düşük
1.420
16:028,5831
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0418
|Açılış
|: 8,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6530
|
8,6352
En Düşük
8,5068
16:0210,1081
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0302
|Açılış
|: 10,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1666
En Düşük
10,0195
16:02481,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -3,95
|Açılış
|: 481,80
|
|Önceki Kapanış
|: 485,75
|
486,79
En Düşük
478,98
BIST En Aktif Hisseler16:02
|VKFYO
|6,82
|27.660.071
|% 10,00
|
|MIPAZ
|4,63
|91.484.196
|% 9,98
|
|DOBUR
|19,61
|3.793.923
|% 9,98
|
|VAKFN
|8,96
|148.651.371
|% 9,94
|
|MARKA
|5,56
|3.926.305
|% 9,88
|
|IDGYO
|3,27
|30.595.431
|% -9,92
|
|FADE
|8,75
|134.552.285
|% -9,04
|
|SELGD
|6,27
|34.930.788
|% -7,52
|
|KUYAS
|2,56
|32.939.028
|% -7,25
|
|COSMO
|10,25
|134.908
|% -7,24
|
|GARAN
|9,21
|1.183.587.881
|% 2,91
|
|KRDMD
|8,10
|944.248.330
|% 2,79
|
|TUPRS
|98,45
|844.275.488
|% 2,02
|
|EREGL
|19,65
|608.246.464
|% 3,04
|
|YKBNK
|2,50
|581.454.661
|% 3,31
|
|YKBNK
|2,50
|581.454.661
|% 3,31
|
|GARAN
|9,21
|1.183.587.881
|% 2,91
|
|KRDMD
|8,10
|944.248.330
|% 2,79
|
|GLYHO
|2,24
|167.479.357
|% -1,75
|
|PETKM
|5,94
|424.828.158
|% 2,95
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5776
|8,5831
|% -0,48
|
|Euro
|10,0551
|10,1081
|% -0,30
|
|Sterlin
|11,8046
|11,8638
|% -0,99
|
|Frank
|9,2323
|9,2879
|% -0,92
|
|Riyal
|2,2731
|2,2845
|% -0,86
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.749
|1.749
|-2,81
|
|Altın Gr.
|481
|481
|-4,47
|
|Cumhuriyet
|3.203
|3.251
|-20,00
|
|Tam
|3.186
|3.266
|-21,82
|
|Yarım
|1.540
|1.580
|-10,56
|
|Çeyrek
|772
|790
|-5,27
|
|Gümüş.Ons
|23,30
|23,33
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,41
|-0,12
|
|B. Petrol
|71,25
|71,25
|-0,19
|
Seans Raporu
16:02
daha fazla
-
16:13SEYKM
Yüzde 6.44 oranında artışla 17.19 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 878, 348 adet işlem
-
16:12DAGI
Yüzde 6.16 oranında artışla 5.00 lira fiyatla işlem gören hissede 63, 183, 414 adet işlem
-
16:11XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 38, 23 artarak (% 2.52 ) 1, 555
-
16:11XU100
Endeks 1, 441 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 13 üstünde . İşlem hacmi 10, 809.00 milyon TL de
-
16:10LOGO
Yüzde 7.14 oranında artışla 39.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 182, 017 adet işlem