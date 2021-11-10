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***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

10.11.2021 14:43
***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi


***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )

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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

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Bildirim İçeriği

Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021-30.09.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Karşıyaka Vergi Dairesi Müdürlüğü
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2021 Yılı 3.Dönem Kurum Geçici Vergi Beyannamesi Eki
Mali Tablonun Verilme Tarihi
10/11/2021
Açıklamalar

Mistral GYO A.Ş. 01.01.2021 - 30.09.2021  Dönemine ait Gelir Tablosu, 2021 Yılı 3.Dönem Kurum Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Karşıyaka Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne sunulmuş olup, sözkonusu tablo Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976810


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