***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
10.11.2021 14:43
***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021-30.09.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Karşıyaka Vergi Dairesi Müdürlüğü
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2021 Yılı 3.Dönem Kurum Geçici Vergi Beyannamesi Eki
Mali Tablonun Verilme Tarihi
10/11/2021
Açıklamalar
Mistral GYO A.Ş. 01.01.2021 - 30.09.2021 Dönemine ait Gelir Tablosu, 2021 Yılı 3.Dönem Kurum Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Karşıyaka Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne sunulmuş olup, sözkonusu tablo Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976810
BIST
15:251.617
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,92
|Açılış
|: 1.618
|
|Önceki Kapanış
|: 1.616
|
1.625
En Düşük
1.604
15:259,8379
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,1057
|Açılış
|: 9,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7180
|
9,8495
En Düşük
9,7204
15:2511,3616
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0678
|Açılış
|: 11,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2600
|
11,3846
En Düşük
11,2653
15:25577,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 4,24
|Açılış
|: 577,46
|
|Önceki Kapanış
|: 573,22
|
578,21
En Düşük
570,79
BIST En Aktif Hisseler15:25
|DOBUR
|93,00
|20.640.420
|% 9,99
|
|CEOEM
|9,63
|105.686.160
|% 9,93
|
|BAGFS
|23,12
|17.784.070
|% 9,89
|
|IZFAS
|6,69
|3.871.749
|% 9,85
|
|ADESE
|1,23
|79.791.254
|% 9,82
|
|SARKY
|16,76
|44.144.703
|% -8,16
|
|KLMSN
|10,15
|27.323.263
|% -7,31
|
|UTPYA
|17,70
|547.041
|% -6,84
|
|DOKTA
|32,80
|7.330.709
|% -6,82
|
|BASGZ
|19,13
|302.861.621
|% -6,50
|
|GARAN
|10,70
|2.351.478.267
|% 1,13
|
|PETKM
|7,19
|1.949.087.487
|% -0,96
|
|TSPOR
|6,54
|1.361.290.349
|% 5,83
|
|THYAO
|18,15
|1.246.816.306
|% -0,06
|
|TUPRS
|156,50
|865.605.166
|% 2,29
|
|PETKM
|7,19
|1.949.087.487
|% -0,96
|
|GARAN
|10,70
|2.351.478.267
|% 1,13
|
|TSPOR
|6,54
|1.361.290.349
|% 5,83
|
|EKGYO
|2,12
|427.083.121
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,12
|608.451.066
|% 0,97
|
|15:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,8345
|9,8379
|% 1,09
|
|Euro
|11,3565
|11,3616
|% 0,60
|
|Sterlin
|13,2429
|13,3093
|% 0,69
|
|Frank
|10,7191
|10,7837
|% 0,77
|
|Riyal
|2,6140
|2,6271
|% 1,11
|
|15:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.826
|-6,69
|
|Altın Gr.
|578
|578
|4,39
|
|Cumhuriyet
|3.808
|3.865
|25,00
|
|Tam
|3.798
|3.894
|39,08
|
|Yarım
|1.836
|1.883
|18,91
|
|Çeyrek
|921
|942
|9,45
|
|Gümüş.Ons
|24,13
|24,17
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|7,64
|7,66
|0,05
|
|B. Petrol
|84,35
|84,35
|-0,43
|
Seans Raporu
15:25
daha fazla
-
15:35
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TUPRS, SAHOL, AKBNK
-
15:35XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 41 artarak (% 0.10 ) 1, 427
-
15:35
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IZFAS, ADESE, DOBUR, CEOEM
-
15:35
GSDDE, ADESE, DMSAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:35
KLMSN, ERBOS, DOKTA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında