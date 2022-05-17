***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
17.05.2022 15:08
***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2022-31.03.2022
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Karşıyaka Vergi Dairesi Müdürlüğü
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2022 Yılı 1.Dönem Kurum Geçici Vergi Beyannamesi Eki
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/05/2022
Açıklamalar
Mistral GYO A.Ş. 01.01.2022 - 31.03.2022 Dönemine ait Gelir Tablosu, 2022 Yılı 1.Dönem Kurum Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Karşıyaka Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne sunulmuş olup, sözkonusu tablo Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030844
BIST
16:312.416
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 25,05
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.391
|
2.417
En Düşük
2.380
16:3115,7807
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 0,2396
|Açılış
|: 15,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6000
|
15,8891
En Düşük
15,5343
16:3116,6210
En Yüksek
|Değişim
|: 2,34%
|| 0,3808
|Açılış
|: 16,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2100
|
16,7255
En Düşük
16,2212
16:31925,55
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 14,55
|Açılış
|: 925,55
|
|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
934,58
En Düşük
910,87
BIST En Aktif Hisseler16:31
|IMASM
|38,78
|67.509.868
|% 9,98
|
|DAPGM
|30,24
|45.730.442
|% 3,77
|
|IHAAS
|26,28
|5.926.329
|% 3,55
|
|DGNMO
|2,44
|20.008.977
|% 3,39
|
|IZINV
|19,49
|14.022.760
|% 3,18
|
|GZNMI
|32,80
|4.055.950
|% -9,99
|
|BMSTL
|19,04
|33.633.776
|% -3,84
|
|LIDER
|18,24
|49.232.268
|% -3,03
|
|ENSRI
|17,04
|30.980.797
|% -2,96
|
|SUWEN
|18,73
|34.047.452
|% -2,50
|
|SMRTG
|24,90
|157.304.288
|% 0,57
|
|IMASM
|38,78
|67.509.868
|% 9,98
|
|LIDER
|18,24
|49.232.268
|% -3,03
|
|SUWEN
|18,73
|34.047.452
|% -2,50
|
|BMSTL
|19,04
|33.633.776
|% -3,84
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,7512
|15,7807
|% 1,54
|
|Euro
|16,5957
|16,6210
|% 2,34
|
|Sterlin
|19,5798
|19,6780
|% 2,60
|
|Frank
|15,7838
|15,8789
|% 2,22
|
|Riyal
|4,1858
|4,2068
|% 1,38
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.826
|2,01
|
|Altın Gr.
|927
|928
|16,50
|
|Cumhuriyet
|6.193
|6.286
|114,00
|
|Tam
|6.154
|6.312
|101,71
|
|Yarım
|2.974
|3.054
|49,20
|
|Çeyrek
|1.492
|1.527
|24,60
|
|Gümüş.Ons
|21,68
|21,70
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,01
|11,03
|0,22
|
|B. Petrol
|114
|114
|0,12
|
Seans Raporu
16:31
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16:46QUAGR
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