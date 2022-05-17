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***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

17.05.2022 15:08
***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi


***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )

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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2022-31.03.2022
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Karşıyaka Vergi Dairesi Müdürlüğü
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2022 Yılı 1.Dönem Kurum Geçici Vergi Beyannamesi Eki
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/05/2022
Açıklamalar

Mistral GYO A.Ş. 01.01.2022 - 31.03.2022  Dönemine ait Gelir Tablosu, 2022 Yılı 1.Dönem Kurum Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Karşıyaka Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne sunulmuş olup, sözkonusu tablo Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030844


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