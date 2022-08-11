***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
11.08.2022 15:23
***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2022-30.06.2022
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Karşıyaka Vergi Dairesi Müdürlüğü
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2022 Yılı 2.Dönem Kurum Geçici Vergi Beyannamesi Eki
Mali Tablonun Verilme Tarihi
11/08/2022
Açıklamalar
Mistral GYO A.Ş. 01.01.2022 - 30.06.2022 Dönemine ait Gelir Tablosu, 2022 Yılı 2.Dönem Kurum Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Karşıyaka Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne sunulmuş olup, sözkonusu tablo Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054608
BIST
15:082.857
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 26,99
|Açılış
|: 2.847
|
|Önceki Kapanış
|: 2.830
|
2.877
En Düşük
2.835
15:0817,9635
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0945
|Açılış
|: 17,9930
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9750
|
17,9674
En Düşük
17,8065
15:0818,5966
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,1818
|Açılış
|: 18,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,5966
En Düşük
18,3586
15:081.037,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 7,64
|Açılış
|: 1.037,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,84
|
1.037,80
En Düşük
1.022,57
BIST En Aktif Hisseler15:07
|BARMA
|43,56
|7.208.527
|% 10,00
|
|ASUZU
|291,00
|126.179.427
|% 9,98
|
|GSRAY
|5,99
|433.552.112
|% 9,91
|
|DMSAS
|5,77
|49.424.562
|% 9,90
|
|KIMMR
|4,24
|42.026.584
|% 9,84
|
|TIRE
|19,84
|204.332.192
|% -9,98
|
|KZBGY
|31,50
|48.006.503
|% -9,69
|
|PAMEL
|189,80
|13.886.869
|% -8,75
|
|OLMK
|11,72
|50.986.312
|% -8,44
|
|AYES
|30,20
|1.647.314
|% -8,21
|
|THYAO
|60,85
|4.490.535.116
|% 1,16
|
|AKBNK
|9,99
|1.876.491.698
|% 1,94
|
|YKBNK
|5,57
|1.774.810.573
|% 2,96
|
|SASA
|53,35
|1.617.598.379
|% 1,04
|
|SISE
|24,32
|1.439.629.350
|% 1,33
|
|YKBNK
|5,57
|1.774.810.573
|% 2,96
|
|EKGYO
|3,62
|922.862.158
|% -0,28
|
|DOHOL
|4,21
|885.517.175
|% 0,48
|
|AKBNK
|9,99
|1.876.491.698
|% 1,94
|
|ISCTR
|6,13
|1.156.699.265
|% 1,49
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9508
|17,9654
|% 0,54
|
|Euro
|18,5754
|18,5921
|% 0,96
|
|Sterlin
|21,8767
|21,9864
|% 0,51
|
|Frank
|19,0320
|19,1466
|% 0,80
|
|Riyal
|4,7668
|4,7907
|% 0,58
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.797
|4,40
|
|Altın Gr.
|1.037
|1.037
|7,64
|
|Cumhuriyet
|6.908
|7.013
|-2,00
|
|Tam
|6.948
|7.000
|16,00
|
|Yarım
|3.385
|3.422
|8,00
|
|Çeyrek
|1.698
|1.711
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,60
|20,64
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,90
|11,92
|0,08
|
|B. Petrol
|98,44
|98,44
|1,04
|
Seans Raporu
15:07
daha fazla
-
15:22XU100
Endeks 2, 856 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 94 üstünde . İşlem hacmi 37, 301.00 milyon TL de
-
15:22TMSN
Yüzde 6.02 oranında artışla 64.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 530, 244 adet işlem
-
15:21DMSAS
Yüzde 9.71 oranında artışla 5.76 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 944, 835 adet işlem
-
15:20DMSAS
Yüzde 9.90 oranında artışla 5.77 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 817, 669 adet işlem
-
15:18GRNYO
Yüzde 4.17 oranında artışla 4.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 455, 708 adet işlem