***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler









***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOrtaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin GelişmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.09.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDava Açılma Tarihi31.10.2017Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi13.11.2017Davanın KonusuTüketicinin Açtığı İtirazın İptali AlacakKarşı Taraf(lar)Enis BARİÇDavanın Tutarı48.931,90 USDDava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)0,1437 (Onbindeondörtvirgülotuzyedi)İlgili Mahkeme ve Dosya NoT.C. İzmir 6.Tüketici Mahkemesi 2017/468Davanın Duruşma TarihiAlınan Kararİstinaf başvurumuzun reddiBir Sonraki Duruşma TarihiVarsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı222.102 TLOrtaklığın Faaliyetlerine EtkisiYokturAçıklamalarİzmir 6.Tüketici Mahkemesi'nin 17.10.2019 Tarih ve 2017/468 Esas-2019/177 Karar sayılı kararına yönelik istinaf başvurusunun , İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 13.Hukuk Dairesi tarafından incelenmesi sonucunda esastan reddine dair verilen 22.09.2021 Tarih ve 2020/92 Esas-2021/1190 Karar sayılı kararına karşı bugün Yargıtay'a temyiz başvurusunda bulunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969897BIST