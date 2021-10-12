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***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler

12.10.2021 17:36



***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.09.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Dava Açılma Tarihi
31.10.2017
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
13.11.2017
Davanın Konusu
Tüketicinin Açtığı İtirazın İptali Alacak
Karşı Taraf(lar)
Enis BARİÇ
Davanın Tutarı
48.931,90 USD
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,1437 (Onbindeondörtvirgülotuzyedi)
İlgili Mahkeme ve Dosya No
T.C. İzmir 6.Tüketici Mahkemesi 2017/468
Davanın Duruşma Tarihi
-
Alınan Karar
İstinaf başvurumuzun reddi
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
-
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
222.102 TL
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Yoktur
Açıklamalar

İzmir 6.Tüketici Mahkemesi'nin 17.10.2019 Tarih ve 2017/468 Esas-2019/177 Karar sayılı kararına yönelik istinaf başvurusunun , İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 13.Hukuk Dairesi tarafından incelenmesi sonucunda esastan reddine dair verilen 22.09.2021 Tarih ve 2020/92 Esas-2021/1190 Karar sayılı kararına karşı bugün Yargıtay'a temyiz başvurusunda bulunulmuştur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969897


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