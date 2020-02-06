***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16.12.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİzmir 4.İdare Dava Mahkemesi nezdinde, İzmir 3.İdare Mahkemesi'nin 2019/233 esas sayılı dosyası hakkında ödeme emrinin iptali ve yürütmenin durdurulmasına karar verilmiş olan dava sürecinde, davalı idare olan Belkahve Vergi Dairesi tarafından, ilk kararın uygulanması yönünde yapılan istinaf başvurusu,İzmir 4.İdare Dava Mahkemesi tarafından reddedilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817402BIST