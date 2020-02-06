***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.02.2020 16:30
***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.12.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzmir 4.İdare Dava Mahkemesi nezdinde, İzmir 3.İdare Mahkemesi'nin 2019/233 esas sayılı dosyası hakkında ödeme emrinin iptali ve yürütmenin durdurulmasına karar verilmiş olan dava sürecinde, davalı idare olan Belkahve Vergi Dairesi tarafından, ilk kararın uygulanması yönünde yapılan istinaf başvurusu,
İzmir 4.İdare Dava Mahkemesi tarafından reddedilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817402
BIST
17:08122.408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 87,26
|Açılış
|: 122.712
|
|Önceki Kapanış
|: 122.321
|
123.845
En Düşük
121.992
17:085,9893
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0089
|Açılış
|: 5,9870
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9850
|
5,9898
En Düşük
5,9757
17:086,5913
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0130
|Açılış
|: 6,5830
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5860
|
6,5974
En Düşük
6,5779
17:08300,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 1,34
|Açılış
|: 300,97
|
|Önceki Kapanış
|: 299,49
|
301,84
En Düşük
298,68
BIST En Aktif Hisseler
|LINK
|29,48
|21.692.742
|% 19,84
|
|VESTL
|16,82
|471.490.526
|% 13,80
|
|IZTAR
|3,35
|1.449.105
|% 9,84
|
|SAFKR
|2,82
|1.773.921
|% 9,73
|
|UZERB
|2,33
|119.556
|% 9,39
|
|DOKTA
|65,40
|18.494.973
|% -13,15
|
|UMPAS
|0,60
|97.615
|% -9,09
|
|SALIX
|7,28
|61.357
|% -7,85
|
|IHGZT
|4,25
|76.031
|% -6,59
|
|ISBTR
|47.000,00
|635.500
|% -6,00
|
|THYAO
|14,71
|2.041.739.946
|% 0,68
|
|ODAS
|2,23
|685.857.064
|% 0,45
|
|SASA
|9,37
|638.619.601
|% -0,95
|
|SISE
|5,56
|637.175.633
|% 0,91
|
|YKBNK
|3,13
|520.578.179
|% 4,33
|
|ODAS
|2,23
|685.857.064
|% 0,45
|
|CEMAS
|1,23
|262.284.034
|% 0,82
|
|KRDMD
|2,93
|516.771.770
|% 1,03
|
|YKBNK
|3,13
|520.578.179
|% 4,33
|
|IEYHO
|0,70
|116.047.998
|% -5,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7397
|7,7786
|% -0,08
|
|Frank
|6,1168
|6,1537
|% -0,02
|
|Riyal
|1,5909
|1,5989
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.563
|1.564
|6,51
|
|Altın Gr.
|301
|301
|1,48
|
|Cumhuriyet
|1.996
|2.026
|14,00
|
|Tam
|1.985
|2.035
|9,63
|
|Yarım
|959
|984
|4,26
|
|Çeyrek
|481
|492
|2,13
|
|Gümüş.Ons
|17,81
|17,85
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,04
|
|B. Petrol
|54,70
|54,70
|-0,58
|