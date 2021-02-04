***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.02.2021 18:07
***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin www.mistralgyo.com olan kurumsal web site adresi, www.mistralgyo.com.tr olarak güncellenmiş olup, buna bağlı olarak daha önce "@mistralgyo.com" uzantılı olan tüm elektronik posta adresleri de "@mistralgyo.com.tr" uzantılı olacak şeklinde güncellenmiştir.
Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907506
BIST
17:581.535
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,62
|Açılış
|: 1.538
|
|Önceki Kapanış
|: 1.534
|
1.545
En Düşük
1.531
17:587,1477
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0168
|Açılış
|: 7,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1600
|
7,1780
En Düşük
7,0970
17:588,5755
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0501
|Açılış
|: 8,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6050
|
8,6563
En Düşük
8,5184
17:58411,19
En Yüksek
|Değişim
|: -2,58%
|| -10,89
|Açılış
|: 411,46
|
|Önceki Kapanış
|: 422,08
|
422,63
En Düşük
410,87
BIST En Aktif Hisseler17:56
|ORGE
|10,01
|92.585.261
|% 10,00
|
|AYEN
|6,93
|209.680.769
|% 10,00
|
|BFREN
|1.309,00
|98.502.082
|% 10,00
|
|UZERB
|78,65
|1.039.517
|% 10,00
|
|AYCES
|79,20
|2.555.971
|% 10,00
|
|INTEM
|59,85
|1.304.089
|% -10,00
|
|SAMAT
|9,41
|156.105.579
|% -9,95
|
|INVEO
|139,50
|15.627.014
|% -9,94
|
|VERTU
|29,50
|42.830.769
|% -9,23
|
|DNISI
|17,37
|150.488.581
|% -6,86
|
|SISE
|7,73
|1.637.432.717
|% 1,71
|
|GARAN
|9,94
|1.337.850.032
|% -1,58
|
|KRDMD
|6,94
|1.217.841.273
|% 0,87
|
|KARSN
|5,16
|1.207.248.022
|% 0,58
|
|DOHOL
|4,12
|1.194.845.144
|% 1,23
|
|EKGYO
|2,50
|1.092.991.010
|% -0,79
|
|DOHOL
|4,12
|1.194.845.144
|% 1,23
|
|PEGYO
|2,58
|622.718.866
|% -1,15
|
|KARSN
|5,16
|1.207.248.022
|% 0,58
|
|SISE
|7,73
|1.637.432.717
|% 1,71
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1440
|7,1502
|% -0,20
|
|Euro
|8,5693
|8,5775
|% -0,56
|
|Sterlin
|9,7606
|9,8095
|% 0,29
|
|Frank
|7,8956
|7,9432
|% -0,45
|
|Riyal
|1,9027
|1,9123
|% 0,01
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|-42,12
|
|Altın Gr.
|412
|412
|-10,06
|
|Cumhuriyet
|2.743
|2.785
|-69,00
|
|Tam
|2.722
|2.793
|-75,97
|
|Yarım
|1.316
|1.351
|-36,74
|
|Çeyrek
|660
|675
|-18,38
|
|Gümüş.Ons
|26,17
|26,19
|-0,64
|
|Gümüş Gr.
|6,01
|6,02
|-0,16
|
|B. Petrol
|58,73
|58,73
|0,04
|
Seans Raporu
17:56
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17:59HEKTS
Yüzde 9.95 oranında artışla 29.62 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 048, 040 adet işlem
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17:57XU100
Endeks 1, 536 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 14 üstünde . İşlem hacmi 25, 380.00 milyon TL de
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17:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler YKBNK, GARAN, KOZAL
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17:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TTKOM, MGROS, SISE
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17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 47 artarak (% 0.26 ) 1, 350