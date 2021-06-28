***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.06.2021 12:16
***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Mistral İzmir projesi, ofis kulesinde 46.katta yer alan toplam Brüt 812 m2 yüzölçümünde ve en son değerleme raporunda KDV hariç 9.098.000 TL değer takdir edilmiş olan ofis niteliğindeki 2 adet gayrimenkulümüz, 28.06.2021 tarihinde, KDV hariç 15.250.000 TL bedel ile satılmış, KDV dahil 17.995.000 TL'nin tahsilatı yapılmış ve devir işlemleri tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944428
BIST
12:391.390
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -2,32
|Açılış
|: 1.395
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|Önceki Kapanış
|: 1.392
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1.398
En Düşük
1.387
12:398,7344
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0299
|Açılış
|: 8,7250
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|Önceki Kapanış
|: 8,7500
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8,7679
En Düşük
8,7116
12:3910,4345
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
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|Açılış
|: 10,4050
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|Önceki Kapanış
|: 10,4350
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En Düşük
10,4058
12:39499,08
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|Değişim
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|Açılış
|: 499,08
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|Önceki Kapanış
|: 502,07
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502,46
En Düşük
498,31
BIST En Aktif Hisseler12:39
|TKURU
|246,40
|5.649.046
|% 10,00
|
|TACTR
|31,90
|459.424
|% 10,00
|
|VANGD
|5,29
|4.376.507
|% 9,98
|
|YAPRK
|35,48
|2.244.461
|% 9,98
|
|ERBOS
|114,90
|149.364.945
|% 9,95
|
|CEOEM
|10,94
|14.479.690
|% -9,96
|
|SAMAT
|5,27
|11.532.812
|% -9,91
|
|METUR
|6,20
|48.408.626
|% -8,55
|
|BALAT
|5,16
|7.198
|% -7,36
|
|INFO
|3,86
|7.737.212
|% -7,21
|
|GARAN
|8,28
|539.800.125
|% 0,98
|
|EKGYO
|1,99
|419.431.283
|% -2,93
|
|THYAO
|14,11
|387.981.128
|% -1,19
|
|SASA
|29,88
|329.238.855
|% 1,91
|
|KRDMD
|6,77
|223.231.625
|% -0,59
|
|EKGYO
|1,99
|419.431.283
|% -2,93
|
|YKBNK
|2,21
|149.535.142
|% 0,00
|
|GARAN
|8,28
|539.800.125
|% 0,98
|
|AKBNK
|5,42
|210.890.788
|% 1,50
|
|KRDMD
|6,77
|223.231.625
|% -0,59
|
|12:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7322
|8,7344
|% -0,34
|
|Euro
|10,4296
|10,4345
|% -0,31
|
|Sterlin
|12,1192
|12,1800
|% -0,11
|
|Frank
|9,4770
|9,5341
|% -0,42
|
|Riyal
|2,3233
|2,3349
|% -0,29
|
|12:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|499
|499
|-2,58
|
|Cumhuriyet
|3.303
|3.353
|-22,00
|
|Tam
|3.288
|3.371
|-21,55
|
|Yarım
|1.589
|1.630
|-10,42
|
|Çeyrek
|797
|815
|-5,22
|