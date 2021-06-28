***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Mistral İzmir projesi, ofis kulesinde 46.katta yer alan toplam Brüt 812 m2 yüzölçümünde ve en son değerleme raporunda KDV hariç 9.098.000 TL değer takdir edilmiş olan ofis niteliğindeki 2 adet gayrimenkulümüz, 28.06.2021 tarihinde, KDV hariç 15.250.000 TL bedel ile satılmış, KDV dahil 17.995.000 TL'nin tahsilatı yapılmış ve devir işlemleri tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944428BIST