***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar22.09.2021 tarihli açıklamamız ile kamuya duyurduğumuzŞirketimizin 01.01.2020- 31.12.2020 hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 15 Ekim 2021 Cuma günü, Saat 14.00'de, Çınarlı Mah. Ankara Asfaltı Cad. N15/202 Konak/İzmir adresinde bulunan Şirket merkezinde gerekli önlemlere uygun olarak yapılacaktır.Genel kurula fiziken katılmak isteyen pay sahipleri için toplantı salonunda, COVID-19 salgını ile ilgili gerekli önlemler alınacak olup pay sahiplerinin veya vekillerinin toplantıya fiziken katılımları ancak HES kodlarının bulunması ve ibraz edilmesi halinde mümkün olabilecektir.Bununla birlikte salgının etkilerini azaltmak adına, genel kurulda yaşanabilecek yoğunluğun da göz önünde bulundurulması ve toplantıya katılacak pay sahiplerimizin fiziki katılım yerine elektronik ortamda katılım sağlamaları tavsiye edilmektedir. Elektronik katılımın nasıl sağlanabileceği konusunda gerekli açıklamalara Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun https://egk.mkk.com.tr/egkweb/Egitim.jsp adresinden ulaşılabilmektedir.Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969474BIST