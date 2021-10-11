***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.10.2021 16:09
***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
22.09.2021 tarihli açıklamamız ile kamuya duyurduğumuz
Şirketimizin 01.01.2020- 31.12.2020 hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 15 Ekim 2021 Cuma günü, Saat 14.00'de, Çınarlı Mah. Ankara Asfaltı Cad. N15/202 Konak/İzmir adresinde bulunan Şirket merkezinde gerekli önlemlere uygun olarak yapılacaktır.
Genel kurula fiziken katılmak isteyen pay sahipleri için toplantı salonunda, COVID-19 salgını ile ilgili gerekli önlemler alınacak olup pay sahiplerinin veya vekillerinin toplantıya fiziken katılımları ancak HES kodlarının bulunması ve ibraz edilmesi halinde mümkün olabilecektir.
Bununla birlikte salgının etkilerini azaltmak adına, genel kurulda yaşanabilecek yoğunluğun da göz önünde bulundurulması ve toplantıya katılacak pay sahiplerimizin fiziki katılım yerine elektronik ortamda katılım sağlamaları tavsiye edilmektedir. Elektronik katılımın nasıl sağlanabileceği konusunda gerekli açıklamalara Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun https://egk.mkk.com.tr/egkweb/Egitim.jsp adresinden ulaşılabilmektedir.
Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969474
BIST
16:221.420
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 3,99
|Açılış
|: 1.409
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|Önceki Kapanış
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1.423
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16:229,0186
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En Yüksek
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|: 0,17%
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|Önceki Kapanış
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 507,73
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512,30
En Düşük
506,34
BIST En Aktif Hisseler16:22
|MERIT
|23,16
|9.289.917
|% 9,97
|
|KSTUR
|226,20
|586.084
|% 9,97
|
|EKIZ
|6,67
|713.513
|% 9,88
|
|EDIP
|3,81
|38.447.467
|% 9,80
|
|EUYO
|3,83
|5.700.757
|% 9,74
|
|PRKAB
|21,30
|65.012.167
|% -9,97
|
|YEOTK
|76,95
|126.677.985
|% -9,95
|
|YUNSA
|14,31
|70.543.657
|% -9,89
|
|KERVN
|0,64
|2.331.060
|% -8,57
|
|ESCAR
|20,90
|18.201.835
|% -6,78
|
|GARAN
|9,55
|1.318.541.528
|% 1,17
|
|ASELS
|16,44
|1.143.823.234
|% 3,92
|
|THYAO
|14,00
|819.922.738
|% -1,41
|
|SASA
|27,94
|694.425.891
|% 0,50
|
|KRDMD
|6,86
|634.216.755
|% 0,73
|
|YKBNK
|2,42
|571.280.241
|% 0,00
|
|GARAN
|9,55
|1.318.541.528
|% 1,17
|
|EKGYO
|1,81
|198.434.099
|% 1,12
|
|KRDMD
|6,86
|634.216.755
|% 0,73
|
|ODAS
|1,50
|137.635.862
|% -1,32
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,0142
|9,0186
|% 0,19
|
|Euro
|10,4094
|10,4151
|% 0,17
|
|Sterlin
|12,2265
|12,2878
|% 0,22
|
|Frank
|9,6468
|9,7050
|% -0,16
|
|Riyal
|2,3951
|2,4071
|% 0,10
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.760
|1.760
|5,76
|
|Altın Gr.
|510
|510
|2,68
|
|Cumhuriyet
|3.379
|3.430
|28,00
|
|Tam
|3.363
|3.447
|27,68
|
|Yarım
|1.625
|1.668
|13,39
|
|Çeyrek
|815
|834
|6,69
|
|Gümüş.Ons
|22,50
|22,53
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,55
|0,01
|
|B. Petrol
|83,47
|83,47
|-0,18
|
Seans Raporu
16:22
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16:36GESAN
Yüzde 9.72 oranında artışla 23.70 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 243, 863 adet işlem
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16:34XU100
Endeks 1, 421 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 34 üstünde . İşlem hacmi 11, 853.00 milyon TL de
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16:34VERTU
Yüzde 4.32 oranında artışla 20.78 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 023, 014 adet işlem
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16:33CEMTS
Yüzde 7.01 oranında artışla 13.73 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 851, 973 adet işlem
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16:32VERTU
Yüzde 4.92 oranında artışla 20.90 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 016, 788 adet işlem