***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.03.2022 20:20
***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
8554 ada 6 parsel arsamız üzerindeki, Doğan Koç İnşaat Ltd.Şti. ile münakit kat karşılığı inşaat sözleşmesi uyarınca, ilgili şirketin Konak Belediyesinden talep ettiği yapı ruhsatı belediyece onanmış olup inşaat süreci başlamıştır. Gelişmeler hakkında şirketimizce KAP üzerinden gerekli bilgilendirme yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010954
BIST
18:052.089
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 9,42
|Açılış
|: 2.092
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|Önceki Kapanış
|: 2.079
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2.098
En Düşük
2.078
18:0514,6973
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0019
|Açılış
|: 14,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6300
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14,7635
En Düşük
14,6215
18:0516,1415
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0525
|Açılış
|: 16,1600
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|Önceki Kapanış
|: 16,0900
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En Düşük
16,0528
18:05901,25
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|: -0,53%
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|Açılış
|: 901,25
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|Önceki Kapanış
|: 906,07
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912,49
En Düşük
896,28
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KENT
|177,20
|2.346.049
|% 9,99
|
|PKENT
|436,90
|3.965.741
|% 9,99
|
|GZNMI
|25,22
|42.136.695
|% 9,94
|
|AYEN
|10,97
|98.313.569
|% 9,92
|
|YEOTK
|57,05
|12.150.655
|% 9,92
|
|ORCAY
|23,10
|30.890.999
|% -9,98
|
|PENTA
|315,00
|59.580.369
|% -5,91
|
|PEKGY
|0,96
|18.562.580
|% -5,88
|
|FRIGO
|2,67
|16.084.081
|% -4,64
|
|FENER
|26,66
|73.592.134
|% -4,51
|
|THYAO
|27,70
|4.041.989.920
|% 0,14
|
|KRDMD
|14,39
|2.056.998.819
|% -0,28
|
|EREGL
|34,28
|1.514.209.627
|% 0,18
|
|FROTO
|286,50
|1.341.826.337
|% 4,87
|
|KOZAL
|135,80
|1.015.330.134
|% 0,37
|
|EKGYO
|2,23
|839.457.524
|% 2,76
|
|YKBNK
|3,80
|860.976.054
|% -0,52
|
|ODAS
|1,59
|258.917.092
|% 1,92
|
|THYAO
|27,70
|4.041.989.920
|% 0,14
|
|KRDMD
|14,39
|2.056.998.819
|% -0,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6680
|14,6841
|% -0,10
|
|Euro
|16,0672
|16,1675
|% 0,49
|
|Sterlin
|19,1362
|19,2322
|% 0,15
|
|Frank
|15,4752
|15,5685
|% -0,45
|
|Riyal
|3,8972
|3,9167
|% -0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.909
|1.909
|-9,23
|
|Altın Gr.
|900
|900
|-6,28
|
|Cumhuriyet
|6.011
|6.102
|41,00
|
|Tam
|5.983
|6.134
|34,18
|
|Yarım
|2.892
|2.967
|16,53
|
|Çeyrek
|1.450
|1.484
|8,27
|
|Gümüş.Ons
|24,57
|24,60
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|11,60
|11,61
|-0,16
|
|B. Petrol
|98,21
|98,21
|-1,70
|