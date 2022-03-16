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***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

16.03.2022 20:20
***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

8554 ada 6 parsel arsamız üzerindeki, Doğan Koç İnşaat Ltd.Şti. ile münakit kat karşılığı inşaat sözleşmesi uyarınca, ilgili şirketin  Konak Belediyesinden talep ettiği yapı ruhsatı belediyece onanmış olup inşaat süreci başlamıştır. Gelişmeler hakkında şirketimizce KAP üzerinden gerekli bilgilendirme yapılacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010954


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GZNMI 25,22 42.136.695 % 9,94  
AYEN 10,97 98.313.569 % 9,92  
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Tam 5.983 6.134 34,18  
Yarım 2.892 2.967 16,53  
Çeyrek 1.450 1.484 8,27  
Gümüş.Ons 24,57 24,60 -0,31  
Gümüş Gr. 11,60 11,61 -0,16  
B. Petrol 98,21 98,21 -1,70  
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