***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesi 25.05.2022 tarihli toplantısında,Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.01.2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ("Tebliğ") kapsamında iletilen bağımsız üye adaylarının, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirlenen kriterleri taşıyıp taşımadıklarını değerlendirmek üzere bir araya gelmiştir. Anılan Tebliğ ile yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanması zorunlu 4.3.4. maddesi uyarınca halka açık şirketlerde Yönetim Kurulu bünyesinde bağımsız üye atanması mecburiyeti vardır. Tebliğ ile Yönetim Kurulu üyesi aday belirleme süreci için "Aday Gösterme Komitesi"ne verilen görevler, henüz Şirketimizde bu komite kurulmadığından, Tebliğ ekindeki 4.5.1. numaralı ilkeye uygun olarak "Kurumsal Yönetim Komitesi" tarafından yerine getirilmektedir. Bu bilgiler çerçevesinde Komitemize iletilen bağımsız Yönetim Kurulu adayları Sn. Avni Yurtseven ve Sn. Adnan Yıldırım ekte yer alan özgeçmişleri ile mevzuat, Ana Sözleşme ve Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin başta 4.3.6 maddesi olmak üzere ilgili kriterler kapsamında bağımsız olduklarına dair beyanları incelenmiş olup, tecrübe ve birikimleri doğrultusunda bağımsız üye olarak Yönetim Kurulu'nda layıkıyla vazife yapacakları ve bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları olarak Genel Kurulun onayına arz edilmesi görüşü Yönetim Kurulu'nun tasviplerine sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032402BIST