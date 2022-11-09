***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.09.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar23.09.2022 tarihinde kamuya açıkladığımız yeni projemiz ile ilgili olarak, aynı duyurumuzda belirttiğimiz şekilde, İzmir ili, Çeşme ilçesi, Sakarya Mah. Boyalık mevkiinde yer alan 5575 ada 2 parsel arsanın %40 hissesi bugün 56.064.197 TL bedelle şirketimiz tarafından satın alınmıştır ve tapu işlemleri gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078893BIST