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***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

23.11.2022 22:50
***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz portföyünde yer alan 1 adet ofis, bugün KDV hariç 11.661.131,35 TL bedelle satılmış olup bedeli tahsil edilmiştir,
 
 
 
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği 40/3/ç maddesi kapsamında işbu işlemin en son ilan ettiğimiz finansal tablolarda yer alan aktif büyüklüğüne olan oranı %2,17'dır. Söz konusu gayrimenkul, en son değerleme raporunda yer alan ekspertiz değerinin üzerinde satılmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081849


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CMENT 72,60 2.757.566 % 10,00  
AYDEM 22,44 426.654.221 % 10,00  
EGEEN 3.935,10 404.931.321 % 10,00  
SEGYO 2,86 98.313.509 % 10,00  
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Altın Gr. 1.047 1.048 6,20  
Cumhuriyet 6.957 7.062 -25,00  
Tam 7.019 7.101 40,00  
Yarım 3.415 3.472 20,00  
Çeyrek 1.697 1.735 9,00  
Gümüş.Ons 21,54 21,57 0,46  
Gümüş Gr. 12,86 12,88 0,25  
B. Petrol 85,14 85,14 -3,24  
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