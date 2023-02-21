***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.02.2023 23:47
***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz portföyünde bulunan, Mistral İzmir binasında yer alan, 206 m2 alana sahip taşınmazın KDV hariç 17.913.580 TL bedelle satışı gerçekleşmiş ve bedeli tahsil edilmiştir.. Söz konusu taşınmazın 2022 yılı değerleme raporunda yer alan ekspertiz değeri toplamı KDV hariç 12.318.000.-TL. dir. Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği 40/3/ç maddesi kapsamında işbu işlemin en son ilan ettiğimiz finansal tablolarda yer alan aktif büyüklüğüne olan oranı %3,33'dür.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1115741
BIST
18:055.149
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,46
|Açılış
|: 5.150
|
|Önceki Kapanış
|: 5.149
|
5.265
En Düşük
5.136
18:0518,8762
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0099
|Açılış
|: 19,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1730
|
18,8768
En Düşük
18,8057
18:0520,1281
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0367
|Açılış
|: 20,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4700
|
20,1281
En Düşük
20,0000
18:051.114,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,95
|Açılış
|: 1.114,08
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,13
|
1.114,40
En Düşük
1.110,14
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KRDMD
|25,08
|4.763.967.766
|% 10,00
|
|VKGYO
|4,73
|118.179.694
|% 10,00
|
|MRSHL
|685,40
|65.935.791
|% 10,00
|
|EYGYO
|16,72
|143.366.375
|% 10,00
|
|KONYA
|4.774,00
|90.115.385
|% 10,00
|
|VKING
|31,10
|20.287.116
|% -7,44
|
|YBTAS
|87.300,00
|2.422.399
|% -6,63
|
|SANEL
|14,45
|10.113.027
|% -6,47
|
|MEDTR
|31,10
|39.307.778
|% -6,33
|
|ONCSM
|71,95
|82.410.571
|% -5,70
|
|EREGL
|49,86
|12.882.343.194
|% 1,09
|
|KRDMD
|25,08
|4.763.967.766
|% 10,00
|
|SISE
|46,70
|4.683.860.362
|% -1,68
|
|THYAO
|137,50
|4.068.703.889
|% -2,69
|
|EKGYO
|8,93
|3.765.037.893
|% 9,98
|
|EKGYO
|8,93
|3.765.037.893
|% 9,98
|
|EREGL
|49,86
|12.882.343.194
|% 1,09
|
|KRDMD
|25,08
|4.763.967.766
|% 10,00
|
|PETKM
|17,08
|3.244.231.060
|% 2,28
|
|AKBNK
|15,90
|2.196.464.257
|% -0,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8680
|18,8782
|% 0,06
|
|Euro
|20,1065
|20,1280
|% 0,18
|
|Sterlin
|22,7769
|22,8911
|% 0,04
|
|Frank
|20,2568
|20,3788
|% 0,01
|
|Riyal
|5,0135
|5,0386
|% -0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.836
|1,68
|
|Altın Gr.
|1.111
|1.112
|-1,50
|
|Cumhuriyet
|7.609
|7.724
|5,00
|
|Tam
|7.615
|7.700
|1,00
|
|Yarım
|3.720
|3.768
|1,00
|
|Çeyrek
|1.860
|1.884
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|21,86
|21,90
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|13,24
|13,26
|0,01
|
|B. Petrol
|82,77
|82,77
|-0,10
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59YBTAS
Yüzde -3.74 oranında düşüşle 90, 000.00 lira fiyatla işlem gören hissede 14 adet işlem
-
17:58TUCLK
Yüzde 9.99 oranında artışla 34.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 021, 837 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 5, 168 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 36 üstünde . İşlem hacmi 75, 949.00 milyon TL de
-
17:57KRDMA
Yüzde 9.97 oranında artışla 23.60 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 307, 456 adet işlem
-
17:56TKNSA
Yüzde 4.50 oranında artışla 18.58 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 162, 079 adet işlem