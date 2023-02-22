***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar23.09.2022 tarihinde kamuya açıkladığımız, İzmir ili, Çeşme ilçesi, Sakarya Mah., Boyalık mevkiindeki arsalar üzerinde şirketimiz tarafından geliştirilecek projeye ilişkin olarak Kreatif Mimarlık ve Müteahhitlik Ltd.Şti. ile Mimari Avan, kesin(ruhsat) ve uygulama projelerinin hazırlanması için sözleşme imzalanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116056BIST