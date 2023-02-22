***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.02.2023 17:56
***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzmir İli, Konak İlçesi, Mersinli Mahallesi 8623 ada 21 parselde yer alan toplam 4.147,89 m2 büyüklüğündeki arsa üzerinde proje geliştirilmesi amacıyla Yüklenici sıfatlı Viven İnşaat İş Ortaklığı Ticari İşletmesi ile 21.10.2020 tarihinde imzalanan Düzenleme Şeklinde Taşınmaz Satış Vaadi ve Kat Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesi, Viven Grup İnş.Tur.San.veTic.Ltd.Şti. – Alim Emiroğlu İnş.Ltd.Şti. adi ortaklığı tarafından devir alınmış olup, önceki sözleşme şartları sözkonusu yeni Yüklenici tarafından yerine getirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116057
BIST
18:055.071
En Yüksek
|Değişim
|: -1,51%
|| -77,98
|Açılış
|: 5.163
|
|Önceki Kapanış
|: 5.149
|
5.175
En Düşük
5.047
18:0518,8725
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0062
|Açılış
|: 19,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1650
|
18,9106
En Düşük
18,8057
18:0520,0694
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0220
|Açılış
|: 20,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4200
|
20,4070
En Düşük
20,0000
18:051.110,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -2,30
|Açılış
|: 1.110,83
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,13
|
1.120,22
En Düşük
1.109,85
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SEGYO
|2,31
|11.098.307
|% 10,00
|
|KLSYN
|3,19
|86.995.213
|% 10,00
|
|ULUSE
|287,30
|27.438.304
|% 9,99
|
|CANTE
|68,30
|138.433.670
|% 9,98
|
|KAPLM
|92,60
|12.590.035
|% 9,98
|
|AKCNS
|76,50
|54.878.699
|% -10,00
|
|AFYON
|11,34
|174.236.443
|% -10,00
|
|RODRG
|63,90
|56.171.206
|% -10,00
|
|KONYA
|4.296,60
|172.924.070
|% -10,00
|
|TUCLK
|31,32
|31.990.556
|% -10,00
|
|EREGL
|45,50
|8.390.887.030
|% -8,74
|
|KRDMD
|22,58
|4.718.764.980
|% -9,97
|
|THYAO
|136,40
|4.052.505.413
|% -0,80
|
|EKGYO
|8,04
|3.429.908.050
|% -9,97
|
|OYAKC
|41,52
|3.273.114.865
|% 3,59
|
|EKGYO
|8,04
|3.429.908.050
|% -9,97
|
|KRDMD
|22,58
|4.718.764.980
|% -9,97
|
|EREGL
|45,50
|8.390.887.030
|% -8,74
|
|YKBNK
|9,16
|1.618.794.921
|% 2,12
|
|AKBNK
|16,06
|2.486.656.923
|% 1,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8665
|18,8725
|% 0,03
|
|Euro
|20,0611
|20,0694
|% -0,11
|
|Sterlin
|22,7120
|22,8259
|% -0,25
|
|Frank
|20,2219
|20,3437
|% -0,16
|
|Riyal
|5,0157
|5,0408
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.830
|1.830
|-4,69
|
|Altın Gr.
|1.112
|1.112
|-1,04
|
|Cumhuriyet
|7.591
|7.705
|-19,00
|
|Tam
|7.609
|7.674
|-25,00
|
|Yarım
|3.718
|3.755
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.859
|1.878
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|21,55
|21,58
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|13,10
|13,12
|-0,13
|
|B. Petrol
|80,80
|80,80
|-2,25
|