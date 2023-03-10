***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarÜzerinde proje geliştirmek üzere kat karşılığı yapım sözleşmesi imzalanan,Çeşme Boyalık mevkiindeki 13876,12 metrekare yüzölçümünde 5575 ada 1 parsel arsa ile, 2/5 (%40) hissedarı olduğumuz 5575 ada 2 parsel 2500 metrekare arsa, imzaladığımız sözleşme gereğince tevhid edilmiştir. Bu birleşme sonucu oluşan 16376,12 metrekare arsa üzerindeki payımız da 25000/409403 (%6) şeklinde oluşmuş olup, projemize oluşan bu tek parsel üzerinde devam edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122729BIST