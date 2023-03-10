***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.03.2023 15:40
***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Üzerinde proje geliştirmek üzere kat karşılığı yapım sözleşmesi imzalanan,Çeşme Boyalık mevkiindeki 13876,12 metrekare yüzölçümünde 5575 ada 1 parsel arsa ile, 2/5 (%40) hissedarı olduğumuz 5575 ada 2 parsel 2500 metrekare arsa, imzaladığımız sözleşme gereğince tevhid edilmiştir. Bu birleşme sonucu oluşan 16376,12 metrekare arsa üzerindeki payımız da 25000/409403 (%6) şeklinde oluşmuş olup, projemize oluşan bu tek parsel üzerinde devam edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122729
BIST
17:485.388
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -57,77
|Açılış
|: 5.397
|
|Önceki Kapanış
|: 5.446
|
5.454
En Düşük
5.376
17:4818,9647
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0121
|Açılış
|: 19,1780
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1700
|
19,0436
En Düşük
18,7375
17:4820,2506
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,1801
|Açılış
|: 20,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2600
|
20,2616
En Düşük
19,8223
17:481.132,80
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 17,01
|Açılış
|: 1.131,61
|
|Önceki Kapanış
|: 1.115,80
|
1.133,35
En Düşük
1.103,47
BIST En Aktif Hisseler17:48
|ERCB
|126,50
|308.157.923
|% 10,00
|
|UFUK
|65,45
|7.013.270
|% 10,00
|
|BVSAN
|54,75
|406.990.802
|% 9,98
|
|MARKA
|8,05
|28.745.084
|% 9,97
|
|AVTUR
|3,64
|5.875.596
|% 9,97
|
|CANTE
|66,35
|442.125.753
|% -9,97
|
|EMKEL
|9,32
|435.365.793
|% -9,95
|
|BALAT
|16,52
|1.920.030
|% -9,92
|
|MERCN
|32,74
|102.106.093
|% -9,51
|
|COSMO
|88,00
|2.776.455
|% -9,00
|
|EREGL
|40,80
|6.816.397.409
|% -5,07
|
|ISCTR
|14,57
|6.631.492.787
|% 2,61
|
|ASTOR
|52,05
|5.188.744.198
|% 6,22
|
|AKBNK
|19,65
|4.617.686.977
|% -0,81
|
|YKBNK
|11,79
|4.312.689.253
|% 0,51
|
|ISCTR
|14,57
|6.631.492.787
|% 2,61
|
|YKBNK
|11,79
|4.312.689.253
|% 0,51
|
|ADESE
|1,66
|383.596.132
|% 5,06
|
|AKBNK
|19,65
|4.617.686.977
|% -0,81
|
|EREGL
|40,80
|6.816.397.409
|% -5,07
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9597
|18,9647
|% 0,06
|
|Euro
|20,2462
|20,2506
|% 0,90
|
|Sterlin
|22,8054
|22,9198
|% 1,22
|
|Frank
|20,5361
|20,6598
|% 1,58
|
|Riyal
|5,0349
|5,0601
|% 0,02
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.858
|27,59
|
|Altın Gr.
|1.127
|1.127
|11,00
|
|Cumhuriyet
|7.592
|7.706
|71,00
|
|Tam
|7.637
|7.695
|65,00
|
|Yarım
|3.731
|3.765
|31,00
|
|Çeyrek
|1.866
|1.883
|16,00
|
|Gümüş.Ons
|20,60
|20,63
|0,55
|
|Gümüş Gr.
|12,50
|12,51
|0,28
|
|B. Petrol
|81,59
|81,59
|0,00
|
Seans Raporu
17:48
daha fazla
-
17:58CANTE
Yüzde -9.97 oranında düşüşle 66.35 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 193, 045 adet işlem
-
17:57RAYSG
Yüzde -4.67 oranında düşüşle 20.00 lira fiyatla işlem gören hissede 391, 561 adet işlem
-
17:56UNLU
Yüzde -4.52 oranında düşüşle 9.08 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 782, 704 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 5, 381 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 2 altında . İşlem hacmi 79, 266.00 milyon TL de
-
17:54TUKAS
Yüzde -4.64 oranında düşüşle 19.74 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 314, 314 adet işlem