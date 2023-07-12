***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.07.2023 14:33
***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz portföyünde, Mistral İzmir binası ofis bloğunda yer alan, toplam 643 m2 alana sahip olan 3 adet işyerinin KDV hariç 52.124.594,00 TL bedelle satışı, bugün tapu devri yapılmak ve bedeli tahsil edilmek suretiyle gerçekleşmiştir. Söz konusu taşınmazların en son değerleme raporunda yer alan ekspertiz değeri KDV hariç 41.987.000.-TL. olup satış bedelinin en son kamuya açıkladığımız finansal tablolarımızdaki aktif büyüklüğümüze olan oranı ise %4,13 dür.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1170856
BIST
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17:196.391
En Düşük
|Değişim
|: 0,44%
|| 28,26
|Açılış
|: 6.361
|
|Önceki Kapanış
|: 6.363
|
6.287
En Yüksek
6.411
17:1926,1450
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0516
|Açılış
|: 26,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1800
|
26,2030
En Düşük
26,0480
17:1929,0532
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,3166
|Açılış
|: 29,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7500
|
29,0532
En Düşük
28,3967
17:191.644,91
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 22,58
|Açılış
|: 1.644,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.622,32
|
1.645,53
En Düşük
1.619,42
BIST En Aktif Hisseler17:19
|VKING
|46,42
|67.252.323
|% 10,00
|
|EUYO
|11,34
|8.792.285
|% 9,99
|
|AYCES
|242,30
|41.379.980
|% 9,99
|
|KTLEV
|20,38
|223.755.955
|% 9,98
|
|BAYRK
|6,83
|37.297.431
|% 9,98
|
|DIRIT
|7,20
|525.935
|% -10,00
|
|KSTUR
|380,80
|4.919.695
|% -10,00
|
|PRZMA
|30,46
|4.600.587
|% -9,99
|
|CANTE
|26,56
|1.185.101.637
|% -9,97
|
|IHAAS
|21,88
|271.219.782
|% -9,96
|
|YKBNK
|14,06
|7.159.538.122
|% 3,23
|
|ISCTR
|14,97
|6.601.752.181
|% 3,10
|
|AKBNK
|23,36
|5.956.383.879
|% 6,76
|
|THYAO
|213,10
|5.671.859.562
|% -1,02
|
|EKGYO
|8,57
|4.774.334.572
|% 1,90
|
|EKGYO
|8,57
|4.774.334.572
|% 1,90
|
|YKBNK
|14,06
|7.159.538.122
|% 3,23
|
|ISCTR
|14,97
|6.601.752.181
|% 3,10
|
|SKBNK
|3,02
|972.376.710
|% 1,34
|
|AKBNK
|23,36
|5.956.383.879
|% 6,76
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,1224
|26,1726
|% 0,30
|
|Euro
|29,0319
|29,0380
|% 1,05
|
|Sterlin
|33,8488
|34,0186
|% 0,55
|
|Frank
|29,9815
|30,1622
|% 1,39
|
|Riyal
|6,9486
|6,9834
|% 0,11
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.957
|1.957
|25,08
|
|Altın Gr.
|1.643
|1.643
|20,83
|
|Cumhuriyet
|10.947
|11.112
|132,00
|
|Tam
|10.596
|10.802
|142,00
|
|Yarım
|5.298
|5.426
|71,00
|
|Çeyrek
|2.657
|2.713
|36,00
|
|Gümüş.Ons
|23,98
|24,01
|0,87
|
|Gümüş Gr.
|20,10
|20,12
|0,70
|
|B. Petrol
|80,27
|80,27
|0,87
|