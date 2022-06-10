Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

10.06.2022 16:21
***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
pay 19.01.2017 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL A.Ş. ANA PAZAR

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ÖNDER TÜRKKANI Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Finans Sektörü Profesyoneli İcrada Görevli YÖNETİM KURULU BAŞKANI ARKAS HOLDİNG CEO'SU Evet 29.99 A-B Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
HAYDAR İNAÇ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ MİRAY İNŞAAT A.Ş. YK BAŞKANI Hayır 24.02 A-B Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
TUFAN ÜNAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli Değil BATI ANADOLU YATIRIM TİCARET A.Ş. YK BAŞKANI Hayır 3.52 A-B Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ
MEHMET DOĞAN ATAY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU ÜYESİ ERDOĞAN ATAY YAT. HOLDİNG A.Ş. YK BAŞKANI Hayır 0.75 A-B Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ
HASAN SADUN OĞAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 30.05.2022 İcrada Görevli Değil - ERDOĞAN ATAY HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYESİ Hayır 0.0632 B Bağımsız Üye Değil
DENİZ BARÇİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU ÜYESİ BARÇIN SPOR A.Ş. ORTAĞI Hayır 1.3277 A,B Bağımsız Üye Değil
ADNAN YILDIRIM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 05.07.2019 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU ÜYESİ Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032402 Değerlendirildi Hayır DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE-KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ
AVNİ YURTSEVEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 30.05.2022 İcrada Görevli Değil Evet 0 Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032402 Değerlendirildi DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE-RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
SERKAN ERGÜNEŞ GENEL MÜDÜR Ekonomist GENEL MÜDÜR VEKİLİ
YURDAGÜL İNAÇ SATIŞ MÜDÜRÜ Sosyolog / Antropolog SATIŞ MÜDÜRÜ
DENİZ TÜRKKANI KİRALAMA MÜDÜRÜ İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli KİRALAMA MÜDÜRÜ
ZEYNEP PALA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR Serbest Muhasebeci Mali Müşavir SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR
NAZİK TAŞKIN Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Finans Sektörü Profesyoneli Bağımsız Bilirkişi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036729


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:242.545
Değişim :  -1,02% |  -26,24
Açılış :  2.553  
Önceki Kapanış :  2.572  
En Yüksek
2.598 En Düşük
2.541
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:24
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MAVI 47,30 87.448.287 % 10,00  
DOBUR 44,48 6.818.558 % 9,99  
SILVR 18,95 11.498.443 % 9,98  
AVHOL 6,61 21.821.524 % 9,98  
EUREN 21,60 310.572.938 % 9,92  
daha fazla
16:24 Alış Satış %  
Dolar 17,0160 17,0504 % -0,39  
Euro 17,9292 17,9979 % -1,42  
Sterlin 21,0432 21,1487 % -1,59  
Frank 17,1957 17,2992 % -1,40  
Riyal 4,5293 4,5520 % -0,69  
daha fazla
16:24 Alış Satış %  
Altın Ons 1.832 1.832 -16,00  
Altın Gr. 1.007 1.007 -12,90  
Cumhuriyet 6.675 6.776 -118,00  
Tam 6.634 6.808 -120,87  
Yarım 3.206 3.293 -58,47  
Çeyrek 1.608 1.647 -29,24  
Gümüş.Ons 21,41 21,43 -0,27  
Gümüş Gr. 11,79 11,80 -0,17  
B. Petrol 123 123 -0,29  
Seans Raporu 16:24
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru