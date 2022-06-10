***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriSon Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış PiyasalarKote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarıpay 19.01.2017 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL A.Ş. ANA PAZARYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviÖNDER TÜRKKANI Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Finans Sektörü Profesyoneli İcrada Görevli YÖNETİM KURULU BAŞKANI ARKAS HOLDİNG CEO'SU Evet 29.99 A-B Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırHAYDAR İNAÇ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ MİRAY İNŞAAT A.Ş. YK BAŞKANI Hayır 24.02 A-B Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırTUFAN ÜNAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli Değil BATI ANADOLU YATIRIM TİCARET A.Ş. YK BAŞKANI Hayır 3.52 A-B Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİMEHMET DOĞAN ATAY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU ÜYESİ ERDOĞAN ATAY YAT. HOLDİNG A.Ş. YK BAŞKANI Hayır 0.75 A-B Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİHASAN SADUN OĞAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 30.05.2022 İcrada Görevli Değil - ERDOĞAN ATAY HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYESİ Hayır 0.0632 B Bağımsız Üye DeğilDENİZ BARÇİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU ÜYESİ BARÇIN SPOR A.Ş. ORTAĞI Hayır 1.3277 A,B Bağımsız Üye DeğilADNAN YILDIRIM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 05.07.2019 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU ÜYESİ Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032402 Değerlendirildi Hayır DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE-KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİAVNİ YURTSEVEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 30.05.2022 İcrada Görevli Değil Evet 0 Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032402 Değerlendirildi DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE-RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerSERKAN ERGÜNEŞ GENEL MÜDÜR Ekonomist GENEL MÜDÜR VEKİLİYURDAGÜL İNAÇ SATIŞ MÜDÜRÜ Sosyolog / Antropolog SATIŞ MÜDÜRÜDENİZ TÜRKKANI KİRALAMA MÜDÜRÜ İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli KİRALAMA MÜDÜRÜZEYNEP PALA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR Serbest Muhasebeci Mali Müşavir SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRNAZİK TAŞKIN Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Finans Sektörü Profesyoneli Bağımsız Bilirkişihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036729BIST