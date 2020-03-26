***MSI*** MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
26.03.2020 18:55
***MSI*** MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Morgan Stanley Menkul Degerler A.S. 2019 yılı faaliyet raporu ekte sunulmustur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832479
BIST
18:0591.528
En Yüksek
|Değişim
|: 2,77%
|| 2.464,56
|Açılış
|: 88.960
|
|Önceki Kapanış
|: 89.063
|
91.807
En Düşük
88.481
18:056,4003
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0154
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,5056
En Düşük
6,3809
18:057,0737
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 0,0890
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,1034
En Düşük
6,9707
18:05336,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 2,53
|Açılış
|: 336,29
|
|Önceki Kapanış
|: 333,76
|
339,07
En Düşük
322,05
BIST En Aktif Hisseler
|AFYON
|4,62
|35.916.146
|% 10,00
|
|GSRAY
|1,76
|139.455.251
|% 10,00
|
|TGSAS
|3,08
|2.307.916
|% 10,00
|
|IPEKE
|7,92
|292.642.971
|% 10,00
|
|BNTAS
|2,20
|39.488.568
|% 10,00
|
|QNBFL
|128,90
|7.177.242
|% -9,99
|
|NIBAS
|5,70
|748.508
|% -7,32
|
|ETILR
|1,95
|334.664
|% -6,25
|
|RALYH
|7,51
|54.587
|% -6,13
|
|QNBFB
|38,70
|2.755.893
|% -6,11
|
|THYAO
|9,25
|1.489.413.512
|% 5,47
|
|ASELS
|24,26
|1.216.074.149
|% 3,50
|
|GARAN
|7,94
|994.331.067
|% 5,87
|
|AKBNK
|5,73
|520.244.459
|% 2,87
|
|YKBNK
|1,94
|409.910.939
|% 3,74
|
|YKBNK
|1,94
|409.910.939
|% 3,74
|
|IHLGM
|0,84
|132.530.864
|% 9,09
|
|THYAO
|9,25
|1.489.413.512
|% 5,47
|
|ODAS
|1,33
|178.488.836
|% 6,40
|
|GARAN
|7,94
|994.331.067
|% 5,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7457
|7,7846
|% 1,84
|
|Frank
|6,6201
|6,6600
|% 1,21
|
|Riyal
|1,6985
|1,7070
|% -0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.629
|1.631
|12,44
|
|Altın Gr.
|335
|336
|2,20
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,41
|14,47
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|2,96
|2,97
|-0,01
|
|B. Petrol
|26,36
|26,36
|-1,03
|