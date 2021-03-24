***MSI*** MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***MSI*** MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarMorgan Stanley Menkul Değerler A.Ş. olarak 2020 yılı faaliyet dönemi için hazırlanan Faaliyet Raporu ekte sunulmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920288BIST