***MSI*** MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***MSI*** MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler34.371.433 -101.153 844.170 16.605.847 13.830.563 65.550.860 65.550.860Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler101.153 13.830.563 -13.830.563 101.153 101.153Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)2.664.732 2.664.732 2.664.732Dönem Karı (Zararı)0 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0Dönem Sonu Bakiyeler10 34.371.433 844.170 30.436.410 2.664.732 68.316.745 68.316.745Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler34.371.433 -95.448 1.489.783 29.790.797 11.461.038 77.017.603 77.017.603Transferler5.105 11.461.038 -11.461.038 5.105 5.105Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)616.652 616.652 616.652Dönem Sonu Bakiyeler10 34.371.433 -90.343 1.489.783 41.251.835 616.652 77.639.360 77.639.360Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.680.691 8.772Dönem Karı (Zararı)616.652 2.664.732Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)616.652 2.664.732Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-5.593.196 -3.610.331Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler-874.361 -464.095Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-3.023.352 -1.744.346Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-3.023.352 -1.744.346Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-2.330.857 -1.417.197Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-495.143 -595.921Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-1.835.714 -821.276Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili DüzeltmelerGerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili DüzeltmelerFinansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili DüzeltmelerÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili DüzeltmelerVergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler635.374 15.307Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmelerİşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler1.295.853 954.371Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.973.818 -945.335İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.973.818 -945.335Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler429.729 902.566İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)429.729 902.566Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili DüzeltmelerTicari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.656.283 836.925İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)2.656.283 836.925Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili DüzeltmelerFaaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler183.659 160.215İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)183.659 160.215İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili DüzeltmelerFaaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-3.680.691 8.772YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI162.157 -8.581.804Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit GirişleriMaddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit ÇıkışlarıVerilen Nakit Avans ve BorçlarVerilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri ÖdemelerDiğer Nakit Girişleri (Çıkışları)162.157 -8.581.804FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit GirişleriPay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleriİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışlarıİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit GirişleriBorçlanmadan Kaynaklanan Nakit GirişleriBorç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.518.534 -8.573.032NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.518.534 -8.573.032DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ14.964.383 22.992.215DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ11.445.849 14.419.183Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri11.445.849 14.964.383Finansal Yatırımlar63.265.280 60.404.085Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar63.265.280 60.404.085Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar63.265.280 60.404.085Ticari Alacaklar4.372.125 2.398.307İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4.344.381 2.388.833İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar27.744 9.474Finans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer AlacaklarMüşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev AraçlarPeşin Ödenmiş Giderler552.630 368.202İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler552.630 368.202Diğer Dönen Varlıklar396.211 445.384İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar396.211 445.384ARA TOPLAM80.032.095 78.580.361TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR80.032.095 78.580.361DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar1.517.254 1.517.254Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar1.517.254 1.517.254Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarTicari AlacaklarFinans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer Alacaklar88.356 88.098İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar88.356 88.098Müşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev AraçlarMaddi Duran Varlıklar7.447.092 7.177.974Tesis, Makine ve Cihazlar7.232.024 7.047.625Mobilya ve Demirbaşlar194.417 104.444Özel Maliyetler20.651 25.905Maddi Olmayan Duran Varlıklar716.359 761.518Lisanslar716.359 761.518Peşin Ödenmiş GiderlerErtelenmiş Vergi Varlığı0 447.045Diğer Duran VarlıklarTOPLAM DURAN VARLIKLAR9.769.061 9.991.889TOPLAM VARLIKLAR89.801.156 88.572.250KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar197.756 279.683Diğer Borçlar5.412.058 2.755.775İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4.681.964 2.371.665İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar730.094 384.110Müşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü68.318 493.773Kısa Vadeli Karşılıklar2.527.074 3.886.268Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar1.099.407 2.935.121Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar1.427.667 951.147Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.104.367 495.253İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.104.367 495.253ARA TOPLAM9.309.573 7.910.752TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER9.309.573 7.910.752UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalarİlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli BorçlanmalarDiğer Finansal YükümlülüklerTicari BorçlarFinans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarDiğer BorçlarMüşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Uzun Vadeli Karşılıklar2.663.894 3.643.895Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar367.556 785.877Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar2.296.338 2.858.018Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü188.329 0Diğer Uzun Vadeli YükümlülüklerTOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.852.223 3.643.895TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER12.161.796 11.554.647ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar77.639.360 77.017.603Ödenmiş Sermaye34.371.433 34.371.433Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-90.343 -95.448Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)Diğer Kazançlar (Kayıplar)-90.343 -95.448Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.489.783 1.489.783Yasal Yedekler1.489.783 1.489.783Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları41.251.835 29.790.797Net Dönem Karı veya Zararı616.652 11.461.038TOPLAM ÖZKAYNAKLAR77.639.360 77.017.603TOPLAM KAYNAKLAR89.801.156 88.572.250Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat3.756.746 7.306.759TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)3.756.746 7.306.759Finans Sektörü Faaliyetleri HasılatıFinans Sektörü Faaliyetleri MaliyetiFİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)BRÜT KAR (ZARAR)3.756.746 7.306.759Genel Yönetim Giderleri-5.590.053 -6.327.311Araştırma ve Geliştirme Giderleri-52.091 -28.907Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler57.446 181.018Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-150.227 -127.329ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-1.978.179 1.004.230Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler3.297.097 2.626.903FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.318.918 3.631.133SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.318.918 3.631.133Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-702.266 -966.401Dönem Vergi (Gideri) Geliri-68.318 -911.614Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-633.948 -54.787SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)616.652 2.664.732DÖNEM KARI (ZARARI)616.652 2.664.732Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları616.652 2.664.732Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar5.705 22.295Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)7.131 27.869Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak PaylarKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-1.426 -5.574Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-1.426 -5.574Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak PaylarKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin VergilerDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)5.705 22.295TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)622.357 2.687.027Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları622.357 2.687.027http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847167BIST