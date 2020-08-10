***MSI*** MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***MSI*** MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler34.371.433 -101.153 0 844.170 16.605.847 13.830.563 65.550.860 65.550.860Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler645.613 13.184.950 -13.830.563 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)5.131.529 5.131.529 5.131.529Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler34.371.433 -101.153 1.489.783 29.790.797 5.131.529 70.682.389 70.682.389Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler34.371.433 -95.448 1.489.783 29.790.797 11.461.038 77.017.603 77.017.603Transferler11.461.038 -11.461.038 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-6.954 -607.719 -614.673 -614.673Dönem Sonu Bakiyeler34.371.433 -102.402 1.489.783 41.251.835 -607.719 76.402.930 76.402.930Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-4.694.488 3.148.304Dönem Karı (Zararı)-607.719 5.131.529Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-607.719 5.131.529Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-5.301.154 -2.885.055Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler1.387.005 1.461.422Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-1.690.274 912.046Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-1.280.630 673.420Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-7.013 32.079Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-402.631 206.547Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-27.906 -519.186Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-112.109 -846.556Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler84.203 327.370Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-4.798.029 -6.162.183Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler-4.798.029 -6.162.183Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-171.950 1.422.846Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler2.197.115 5.177.202Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-773.220 882.938İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-773.220 882.938Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.970.335 4.294.264Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)214.120 1.338.448Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)2.756.215 2.955.816Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-3.711.758 7.423.676Ödenen Faiz-84.203 -327.370Alınan Faiz60.315 300.832Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-465.069 -2.597.389Vergi İadeleri (Ödemeleri)-493.773 -1.651.445YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI1.994.404 -10.172.815Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-977.790 -12.844.769Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.324.594 -3.046.986Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-670.548 -3.046.986Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-654.046Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0Alınan Faiz4.296.788 5.718.940FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.700.084 -7.024.511NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.700.084 -7.024.511DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ14.963.195 22.986.534DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ12.263.111 15.962.023Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 12.264.539 14.964.383Finansal Yatırımlar4 61.934.670 60.404.085Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar4 61.934.670 60.404.085Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar4 61.934.670 60.404.085Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar5-19 3.171.527 2.398.307İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar19 3.141.076 2.388.833İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 30.451 9.474Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Peşin Ödenmiş Giderler227.744 368.202İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 227.744 368.202Diğer Dönen Varlıklar371.464 445.384İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar11 371.464 445.384ARA TOPLAM77.969.944 78.580.361TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR77.969.944 78.580.361DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar1.517.254 1.517.254Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar1.517.254 1.517.254Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar4 1.517.254 1.517.254Ticari Alacaklar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar6 88.356 88.098İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 88.356 88.098Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Maddi Duran Varlıklar7 6.551.831 7.177.974Tesis, Makine ve Cihazlar7 6.355.127 7.047.625Mobilya ve Demirbaşlar7 181.308 104.444Özel Maliyetler7 15.396 25.905Maddi Olmayan Duran Varlıklar8 1.325.248 761.518Lisanslar8 1.325.248 761.518Peşin Ödenmiş Giderler0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı620.734 447.045Diğer Duran Varlıklar0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR10.103.423 9.991.889TOPLAM VARLIKLAR88.073.367 88.572.250KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar10 126.801 279.683Diğer Borçlar6-19 4.946.584 3.099.986İlişkili Taraflara Diğer Borçlar19 3.617.396 2.371.665İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 1.329.188 728.321Müşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)18 0 0Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0 493.773Kısa Vadeli Karşılıklar3.108.896 3.542.057Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar10 1.233.978 2.590.910Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar1.874.918 951.147Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11 202.948 495.253İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11 202.948 495.253ARA TOPLAM8.385.229 7.910.752TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER8.385.229 7.910.752UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Borçlar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler2.944.838 2.858.018Diğer Sözleşme Yükümlülükleri2.944.838 2.858.018Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Uzun Vadeli Karşılıklar340.370 785.877Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar10 340.370 785.877Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0 0Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.285.208 3.643.895TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER11.670.437 11.554.647ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar76.402.930 77.017.603Ödenmiş Sermaye12 34.371.433 34.371.433Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-102.402 -95.448Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)Diğer Kazançlar (Kayıplar)-102.402 -95.448Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler12 1.489.783 1.489.783Yasal Yedekler12 1.489.783 1.489.783Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları41.251.835 29.790.797Net Dönem Karı veya Zararı-607.719 11.461.038TOPLAM ÖZKAYNAKLAR76.402.930 77.017.603TOPLAM KAYNAKLAR88.073.367 88.572.250Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 4.997.615 12.233.459 1.240.869 4.926.700TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)4.997.615 12.233.459 1.240.869 4.926.700Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0 0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)4.997.615 12.233.459 1.240.869 4.926.700Genel Yönetim Giderleri14 -9.447.070 -12.083.789 -3.857.017 -5.756.478Pazarlama Giderleri14 -38.191 -80.176 13.900 -51.269Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 82.618 497.372 33.729 316.354Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -1.224.464 -720.398 -1.082.794 -593.069ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-5.629.492 -153.532 -3.651.313 -1.157.762Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler17 4.849.823 6.707.907 1.552.726 4.081.004FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-779.669 6.554.375 -2.098.587 2.923.242SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-779.669 6.554.375 -2.098.587 2.923.242Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri171.950 -1.422.846 874.216 -456.445Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 -1.712.743 68.318 -801.129Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri171.950 289.897 805.898 344.684SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-607.719 5.131.529 -1.224.371 2.466.797DÖNEM KARI (ZARARI)-607.719 5.131.529 -1.224.371 2.466.797Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-607.719 5.131.529 -1.224.371 2.466.797Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-6.954 0 -12.659 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-8.693 0 -15.824 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.739 0 3.165 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri1.739 0 3.165 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)0 0 0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-6.954 0 -12.659 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-614.673 5.131.529 -1.237.030 2.466.797Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-614.673 5.131.529 -1.237.030 2.466.797http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867507BIST