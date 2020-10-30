***MSI*** MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***MSI*** MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler34.371.433 -101.153 844.170 16.605.847 13.830.563 65.550.860 65.550.860Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler645.613 13.184.950 -13.830.563 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)10.472.221 10.472.221 10.472.221Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler34.371.433 -101.153 1.489.783 29.790.797 10.472.221 76.023.081 76.023.081Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler34.371.433 -95.448 1.489.783 29.790.797 11.461.038 77.017.603 77.017.603Transferler586.853 10.874.185 -11.461.038 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.597.682 -2.597.682 -2.597.682Dönem Sonu Bakiyeler34.371.433 -95.448 2.076.636 40.664.982 -2.597.682 74.419.921 74.419.921Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-10.114.521 -555.202Dönem Karı (Zararı)-2.597.682 10.472.221Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-5.783.371 -6.951.409Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler1.044.837 2.340.470Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-1.787.388 -1.110.640Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-1.787.388 -1.110.640Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili DüzeltmelerFaiz Gelirleri ile İlgili DüzeltmelerFaiz Giderleri ile İlgili DüzeltmelerGerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-5.376.198 -11.237.987Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-5.376.198 -11.237.987Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili DüzeltmelerVergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler335.378 3.056.748Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmelerİşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.733.468 -4.076.014Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-887.704 -2.360.708İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-887.704 -2.360.708Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.660.759 -923.256İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.660.759 -923.256Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili DüzeltmelerTicari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler797.114 0İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)797.114 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili DüzeltmelerFaaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler17.881 -792.050İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)17.881 -792.050İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili DüzeltmelerFaaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-10.114.521 -555.202Ödenen FaizAlınan FaizÇalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan ÖdemelerVergi İadeleri (Ödemeleri)YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI5.405.232 -9.992.996Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit GirişleriMaddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.975.671 -3.164.943Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.764.579 -3.164.943Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-211.092 0Verilen Nakit Avans ve BorçlarVerilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri ÖdemelerAlınan FaizDiğer Nakit Girişleri (Çıkışları)7.380.903 -6.828.053FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleriİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışlarıİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleriİhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit GirişleriBorç Ödemelerine İlişkin Nakit ÇıkışlarıYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-4.709.289 -10.548.198NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-4.709.289 -10.548.198DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ14.964.383 22.986.354DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ10.255.094 12.438.156Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri10.255.094 14.964.383Finansal Yatırımlar58.399.380 60.404.085Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar58.399.380 60.404.085Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar58.399.380 60.404.085Ticari Alacaklar3.286.011 2.398.307İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3.255.560 2.388.833İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar30.451 9.474Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Peşin Ödenmiş Giderler1.989.424 368.202İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler1.989.424 368.202Diğer Dönen Varlıklar414.663 445.384İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar414.663 445.384ARA TOPLAM74.344.572 78.580.361TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR74.344.572 78.580.361DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar1.517.254 1.517.254Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar1.517.254 1.517.254Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar158.356 88.098İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar158.356 88.098Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Maddi Duran Varlıklar6.532.864 7.177.974Tesis, Makine ve Cihazlar6.353.237 7.047.625Mobilya ve Demirbaşlar168.197 104.444Özel Maliyetler11.430 25.905Maddi Olmayan Duran Varlıklar882.294 761.518Lisanslar321.292 761.518Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar561.002 0Peşin Ödenmiş Giderler0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı111.667 447.045Diğer Duran Varlıklar0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR9.202.435 9.991.889TOPLAM VARLIKLAR83.547.007 88.572.250KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar47.409 279.683Diğer Borçlar3.552.888 2.755.775İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3.228.263 2.371.665İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar324.625 384.110Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0 493.773Kısa Vadeli Karşılıklar2.329.907 3.886.268Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar1.824.675 2.935.121Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar505.232 951.147Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.006.907 495.253İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.006.907 495.253ARA TOPLAM6.937.111 7.910.752TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.937.111 7.910.752UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Borçlar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Uzun Vadeli Karşılıklar2.189.975 3.643.895Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar341.210 785.877Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar1.848.765 2.858.018Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.189.975 3.643.895TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER9.127.086 11.554.647ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar74.419.921 77.017.603Ödenmiş Sermaye34.371.433 34.371.433Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-95.448 -95.448Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kazançlar (Kayıplar)-95.448 -95.448Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.076.636 1.489.783Yasal Yedekler2.076.636 1.489.783Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları40.664.982 29.790.797Net Dönem Karı veya Zararı-2.597.682 11.461.038TOPLAM ÖZKAYNAKLAR74.419.921 77.017.603TOPLAM KAYNAKLAR83.547.007 88.572.250Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat6.261.690 21.484.463TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)6.261.690 21.484.463Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)6.261.690 21.484.463Genel Yönetim Giderleri-14.373.459 -18.583.669Pazarlama Giderleri-60.502 -137.064Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler836.272 886.696Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-392.457 -1.016.176ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-7.728.456 2.634.250Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler5.466.152 10.894.719FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-2.262.304 13.528.969SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-2.262.304 13.528.969Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-335.378 -3.056.748Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 -3.270.181Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-335.378 213.433SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-2.597.682 10.472.221DÖNEM KARI (ZARARI)-2.597.682 10.472.221Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-2.597.682 10.472.221Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsam