***MSI*** MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***MSI*** MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-14.037.598 -192.121Dönem Karı (Zararı)-6.908.785 11.461.038Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-6.908.785 11.461.038Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-1.216.982 -5.232.575Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7-8 3.408.068 3.325.242Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler217.119 1.263.201Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 217.119 1.263.201Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler750.621 -706.128Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler17-18 -141.742 -1.147.653Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler17 892.363 441.525Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-6.153.185 -12.519.382Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler18 -6.153.185 -12.519.382Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 560.395 3.404.492Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-2.554.871 -925.779Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.312.042 599.851İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.237.480 487.533İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-74.562 112.318Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler86.877 1.053.686İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)86.877 1.053.686Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-252.247 221.682Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.077.459 -2.800.998İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)1.288.346 979.463İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-2.365.805 -3.780.461İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili DüzeltmelerFaaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-10.680.638 5.302.684Ödenen Faiz17 -892.363 -441.525Alınan Faiz17 80.936 419.690Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler11 -2.051.760 -1.519.413Vergi İadeleri (Ödemeleri)-493.773 -3.953.557YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI6.590.026 -7.831.038Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.831.083 -1.403.592Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -1.831.083 -960.256Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 0 -443.336Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0Alınan Faiz6.974.024 12.263.412Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)1.447.085 -18.690.858FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NA -8.023.159NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-7.447.572 -8.023.159DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ14.963.195 22.986.354DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 7.515.623 14.963.195Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler34.371.433 -101.153 844.170 16.605.847 13.830.563 65.550.860 65.550.860Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler645.613 13.184.950 -13.830.563 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)5.705 11.461.038 11.461.038 11.461.038Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler13 34.371.433 -95.448 1.489.783 29.790.797 11.461.038 77.017.603 77.017.603Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler34.371.433 -95.448 1.489.783 29.790.797 11.461.038 77.017.603 77.017.603Transferler586.853 10.874.185 -11.461.038 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-13.788 -6.908.785 -6.922.573 -6.922.573Dönem Sonu Bakiyeler13 34.371.433 -109.236 2.076.636 40.664.982 -6.908.785 70.095.030 70.095.030Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 7.515.638 14.964.383Finansal Yatırımlar58.198.140 60.404.085Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar4 58.198.140 60.404.085Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar58.198.140 60.404.085Ticari Alacaklar5-20 3.710.349 2.398.307İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar20 3.626.313 2.388.833İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 84.036 9.474Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Peşin Ödenmiş Giderler12 259.460 368.202İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler259.460 368.202Diğer Dönen Varlıklar12 466.174 445.384İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar466.174 445.384ARA TOPLAM70.149.761 78.580.361TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR70.149.761 78.580.361DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4 1.517.254 1.517.254Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar1.517.254 1.517.254Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarTicari AlacaklarFinans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer Alacaklar6 89.173 88.098İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar89.173 88.098Müşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev AraçlarMaddi Duran Varlıklar7 5.701.949 7.177.974Tesis, Makine ve Cihazlar5.536.821 7.047.625Mobilya ve Demirbaşlar152.162 104.444Özel Maliyetler12.966 25.905Maddi Olmayan Duran Varlıklar8 580.885 761.518Lisanslar580.885 761.518Diğer Maddi Olmayan Duran VarlıklarPeşin Ödenmiş GiderlerErtelenmiş Vergi Varlığı0 447.045Diğer Duran VarlıklarTOPLAM DURAN VARLIKLAR7.889.261 9.991.889TOPLAM VARLIKLAR78.039.022 88.572.250KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11 27.436 279.683Diğer Borçlar6-20 3.947.322 2.755.775İlişkili Taraflara Diğer Borçlar20 3.660.011 2.371.665İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 287.311 384.110Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü19 0 493.773Kısa Vadeli Karşılıklar10-11 2.731.603 3.886.268Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11 1.186.673 2.935.121Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar10 1.544.930 951.147Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12 410.809 495.253İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler410.809 495.253ARA TOPLAM7.117.170 7.910.752TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER7.117.170 7.910.752UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Borçlar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Uzun Vadeli Karşılıklar11 716.919 3.643.895Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar716.919 785.877Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar10 0 2.858.018Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü19 109.903 0Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER826.822 3.643.895TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER7.943.992 11.554.647ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar70.095.030 77.017.603Ödenmiş Sermaye13 34.371.433 34.371.433Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-109.236 -95.448Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kazançlar (Kayıplar)-109.236 -95.448Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler13 2.076.636 1.489.783Yasal Yedekler2.076.636 1.489.783Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları40.664.982 29.790.797Net Dönem Karı veya Zararı-6.908.785 11.461.038TOPLAM ÖZKAYNAKLAR70.095.030 77.017.603TOPLAM KAYNAKLAR78.039.022 88.572.250Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 7.773.756 28.136.616TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)7.773.756 28.136.616Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)7.773.756 28.136.616Genel Yönetim Giderleri15 -18.687.888 -25.593.791Pazarlama Giderleri15 -71.859 -154.333Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 101.643 628.840Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -1.678.033 -1.399.147ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-12.562.381 1.618.185Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler18 6.213.991 13.247.345FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-6.348.390 14.865.530SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-6.348.390 14.865.530Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-560.395 -3.404.492Dönem Vergi (Gideri) Geliri19 -3.778.891Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 -560.395 374.399SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-6.908.785 11.461.038DÖNEM KARI (ZARARI)-6.908.785 11.461.038Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-6.908.785 11.461.038Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-13.788 5.705Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-17.235 7.131Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler3.447 -1.426Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi3.447 -1.426Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-13.788 5.705TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-6.922.573 11.466.743Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-6.922.573 11.466.743http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920289BIST