***MSI*** MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***MSI*** MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10 34.371.433 -95.448 1.489.783 29.790.797 11.461.038 77.017.603 77.017.603Transferler5.105 11.461.038 -11.461.038 5.105 5.105Dönem Karı (Zararı)616.652 616.652 616.652Dönem Sonu Bakiyeler34.371.433 -90.343 1.489.783 41.251.835 616.652 77.639.360 77.639.360Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler34.371.433 -109.236 2.076.636 40.664.982 -6.908.785 70.095.030 70.095.030Transferler-6.908.785 6.908.785 0 0Dönem Karı (Zararı)303.537 303.537 303.537Dönem Sonu Bakiyeler34.371.433 -109.236 2.076.636 33.756.197 303.537 70.398.567 70.398.567Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.892.941 -3.680.691Dönem Karı (Zararı)303.537 616.652Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler6.345.816 -5.593.196Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler1.288.229 -874.361Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-796.283 -2.330.857Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-189.213 -76.822Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-612.085 -1.835.714Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler5.015 -418.321Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler5.853.870 -3.023.352Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler5.853.870 -3.023.352Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler8 0 635.374İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-8.542.294 1.295.853Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5 444.140 -1.973.818Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler395.496 429.729İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)395.496 429.729Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-712.610 2.656.283İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-712.610 2.656.283Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-8.669.320 183.659İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-8.669.320 183.659Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-1.892.941 -3.680.691YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI7.880.255 162.157Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri7.880.255 162.157FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0Ödenen Temettüler0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.987.314 -3.518.534NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.987.314 -3.518.534DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ11.445.849 14.964.383DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17.433.163 11.445.849Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 17.433.163 7.515.638Finansal Yatırımlar49.531.155 58.198.140Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar4 49.531.155 58.198.140Ticari Alacaklar3.927.985 3.710.349İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 3.625.812 3.626.313İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 302.173 84.036Peşin Ödenmiş Giderler98.799 259.460İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler98.799 259.460Diğer Dönen Varlıklar453.274 466.174İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar453.274 466.174ARA TOPLAM71.444.376 70.149.761TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR71.444.376 70.149.761DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4 1.517.254 1.517.254Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar4 1.517.254 1.517.254Diğer Alacaklar5 89.628 89.173İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5 89.628 89.173Maddi Duran Varlıklar6 2.601.888 2.882.202BinalarTesis, Makine ve Cihazlar6 2.451.277 2.717.073Mobilya ve Demirbaşlar6 139.033 152.162Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar6 11.578 12.967Kullanım Hakkı Varlıkları6 2.819.747 2.819.747Maddi Olmayan Duran Varlıklar535.727 580.885Lisanslar7 535.727 580.885TOPLAM DURAN VARLIKLAR7.564.244 7.889.261TOPLAM VARLIKLAR79.008.620 78.039.022KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları2.806.145 1.544.930İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları2.806.145 1.544.930Kiralama İşlemlerinden Borçlar2.806.145 1.544.930Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar5 27.436 27.436Diğer Borçlar4.682.284 3.947.322İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4.208.819 3.660.011İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar473.465 287.311Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü8 0 0Kısa Vadeli Karşılıklar487.322 1.186.673Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar487.322 1.186.673Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler229.557 410.809İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler229.557 410.809ARA TOPLAM8.232.744 7.117.170TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER8.232.744 7.117.170UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar372.571 716.919Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar9 372.571 716.919Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü8 4.738 109.903TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER377.309 826.822TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER8.610.053 7.943.992ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar70.398.567 70.095.030Ödenmiş Sermaye10 34.371.433 34.371.433Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-109.236 -109.236Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)-109.236 -109.236Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)-109.236 -109.236Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler10 2.076.636 2.076.636Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları33.756.197 40.664.982Net Dönem Karı veya Zararı303.537 -6.908.785TOPLAM ÖZKAYNAKLAR70.398.567 70.095.030TOPLAM KAYNAKLAR79.008.620 78.039.022Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat0 0Satışların Maliyeti0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı1.472.951 3.756.746Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Elde Edilen Gelir1.472.951 3.756.746FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.472.951 3.756.746BRÜT KAR (ZARAR)1.472.951 3.756.746Genel Yönetim Giderleri-4.998.356 -5.590.053Pazarlama Giderleri-39.754 -52.091Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler279.185 57.446Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-2.145.422 -150.227ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-5.431.396 -1.978.179Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler5.849.574 3.297.097FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)418.178 1.318.918SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)418.178 1.318.918SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)418.178 1.318.918DÖNEM KARI (ZARARI)418.178 1.318.918Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları418.178 1.318.918Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-114.641 -702.266Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-114.641 -702.266Dönem Vergi (Gideri) Geliri8 0 -68.318Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri8 -114.641 -633.948Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-114.641 -702.266TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)303.537 616.652Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları303.537 616.652http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939200BIST