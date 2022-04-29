***MSI*** MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
29.04.2022 17:46
***MSI*** MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
34.371.433 -109.236 2.076.636 40.664.982 -6.908.785 70.095.030 70.095.030
Transferler
-6.908.785 6.908.785 0
Dönem Karı (Zararı)
303.537 303.537 303.537
Dönem Sonu Bakiyeler
34.371.433 -109.236 2.076.636 33.756.197 303.537 70.398.567 70.398.567
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
34.371.433 -138.700 2.076.636 33.756.197 3.877.495 73.943.061 0 73.943.061
Transferler
3.877.495 -3.877.495 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
5.742.340 5.742.340 0 5.742.340
Dönem Sonu Bakiyeler
34.371.433 -138.700 2.076.636 37.633.692 5.742.340 79.685.401 0 79.685.401
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.025.897 -1.892.941
Dönem Karı (Zararı)
5.742.340 303.537
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
5.742.340
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.900.837 6.345.816
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7-8-9 657.918 1.288.229
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.672.723 -796.283
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5.672.723 -189.213
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-612.085
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
5.015
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-2.510.581 0
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.510.581
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 5.853.870
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 5.853.870
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 2.080.777 0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Canlı Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-9.545.040 -8.542.294
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.935.665 444.140
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-11.935.391 444.140
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-274
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
136.303 395.496
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
136.303 395.496
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 -712.610
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-712.610
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-19.686
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.274.008 -8.669.320
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
2.652.028
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-378.020 -8.669.320
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.098.137 -1.892.941
Alınan Temettüler
0
Ödenen Faiz
0
Alınan Faiz
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-3.124.034
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
2.540.498 7.880.255
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
0 7.880.255
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
Alınan Faiz
2.540.498
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
0
Ödenen Temettüler
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.514.601 5.987.314
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.514.601 5.987.314
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 68.050.611 11.445.849
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
69.565.212 17.433.163
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 69.565.212 68.080.528
Finansal Yatırımlar
0 0
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
5 - 17 23.315.450 11.379.785
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
17 23.315.176 11.379.785
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 274 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
11 296.307 417.518
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
296.307 417.518
Diğer Dönen Varlıklar
11 651.231 667.375
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
651.231 667.375
ARA TOPLAM
93.828.200 80.545.206
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
93.828.200 80.545.206
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
1.517.254 1.517.254
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
4 1.517.254 1.517.254
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Diğer Finansal Yatırımlar
0
Ticari Alacaklar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
6 79.271 78.219
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
79.271 78.219
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0 0
Maddi Duran Varlıklar
7 1.639.033 1.801.216
Tesis, Makine ve Cihazlar
1.538.121 1.687.461
Mobilya ve Demirbaşlar
94.891 106.345
Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar
6.021 7.410
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 469.958 939.916
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 66.663 92.441
Lisanslar
8 66.663 92.441
Peşin Ödenmiş Giderler
0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16 810.442 491.219
Diğer Duran Varlıklar
0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.582.621 4.920.265
TOPLAM VARLIKLAR
98.410.821 85.465.471
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 11.575 31.261
Diğer Borçlar
6 - 17 8.803.292 6.133.440
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
17 8.503.444 5.851.416
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 299.848 282.024
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
16 2.400.000 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.560.753 2.004.610
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 4.560.753 2.004.610
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.114.423 2.510.268
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.114.423 2.510.268
ARA TOPLAM
17.890.043 10.679.579
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
17.890.043 10.679.579
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Diğer Borçlar
0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0
Uzun Vadeli Karşılıklar
12 835.377 842.831
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
835.377 842.831
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
835.377 842.831
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
18.725.420 11.522.410
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
79.685.401 73.943.061
Ödenmiş Sermaye
12 34.371.433 34.371.433
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-138.700 -138.700
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-138.700 -138.700
Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-138.700 -138.700
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 2.076.636 2.076.636
Yasal Yedekler
2.076.636 2.076.636
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
37.633.692 33.756.197
Net Dönem Karı veya Zararı
5.742.340 3.877.495
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
79.685.401 73.943.061
TOPLAM KAYNAKLAR
98.410.821 85.465.471
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
13 17.229.604 1.472.951
Türev Finansal İşlemlerden Kazanç
0 0
Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Elde Edilen Gelir
0 1.472.951
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler
17.229.604 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
Kar Payı Giderleri
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
17.229.604 1.472.951
BRÜT KAR (ZARAR)
17.229.604 1.472.951
Genel Yönetim Giderleri
-10.803.746 -4.998.356
Pazarlama Giderleri
-6.676 -39.754
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
185.129 279.185
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-1.291.775 -2.145.422
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.312.536 -5.431.396
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
14 2.510.581 5.849.574
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
7.823.117 418.178
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
7.823.117 418.178
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
7.823.117 418.178
DÖNEM KARI (ZARARI)
7.823.117 418.178
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
7.823.117 418.178
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.080.777 -114.641
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.080.777 -114.641
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 -2.400.000 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 319.223 -114.641
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.080.777 -114.641
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.742.340 303.537
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
5.742.340 303.537
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025711
BIST