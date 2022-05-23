***MSI*** MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***MSI*** MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler34.371.433 -109.236 2.076.636 40.664.982 -6.908.785 70.095.030 70.095.030Transferler-6.908.785 6.908.785 0Dönem Karı (Zararı)303.537 303.537 303.537Dönem Sonu Bakiyeler2.076.636 33.756.197 303.537 70.398.567 70.398.567Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler34.371.433 -138.700 2.076.636 33.756.197 3.877.495 73.943.061 0 73.943.061Transferler3.877.495 -3.877.495 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)5.742.340 5.742.340 0 5.742.340Dönem Sonu Bakiyeler34.371.433 -138.700 2.076.636 37.633.692 5.742.340 79.685.401 0 79.685.401Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.025.897 -1.892.941Dönem Karı (Zararı)5.742.340 303.537Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)5.742.340Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler5.900.837 6.345.816Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7-8-9 657.918 1.288.229Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 0Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili DüzeltmelerKarşılıklar İle İlgili Düzeltmeler5.672.723 -796.283Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5.672.723 -189.213Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-612.085Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili DüzeltmelerDiğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler5.015Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-2.510.581 0Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-2.510.581Faiz Giderleri ile İlgili DüzeltmelerGerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 5.853.870Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler0 5.853.870Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer DüzeltmelerÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili DüzeltmelerVergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler16 2.080.777 0Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0Canlı Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmelerİşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-9.545.040 -8.542.294Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-11.935.665 444.140İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-11.935.391 444.140İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-274Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler136.303 395.496İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)136.303 395.496Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 -712.610İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-712.610Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-19.686Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.274.008 -8.669.320İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)2.652.028İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-378.020 -8.669.320İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları2.098.137 -1.892.941Alınan TemettülerÖdenen FaizAlınan FaizÇalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-3.124.034Vergi İadeleri (Ödemeleri)YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI2.540.498 7.880.255Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri0 7.880.255Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit GirişleriMaddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit ÇıkışlarıMaddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit ÇıkışlarıVerilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri ÖdemelerAlınan Faiz2.540.498FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit GirişleriBorçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0Türev Araçlardan Nakit ÇıkışlarıÖdenen TemettülerYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.514.601 5.987.314NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.514.601 5.987.314DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 68.050.611 11.445.849DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ69.565.212 17.433.163Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 69.565.212 68.080.528Finansal Yatırımlar0 0Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal YatırımlarGerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar5 - 17 23.315.450 11.379.785İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar17 23.315.176 11.379.785İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 274 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer Alacaklar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Peşin Ödenmiş Giderler11 296.307 417.518İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler296.307 417.518Diğer Dönen Varlıklar11 651.231 667.375İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar651.231 667.375ARA TOPLAM93.828.200 80.545.206TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR93.828.200 80.545.206DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar1.517.254 1.517.254Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar4 1.517.254 1.517.254Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Diğer Finansal YatırımlarTicari AlacaklarFinans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar6 79.271 78.219İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar79.271 78.219Müşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev Araçlar0 0Maddi Duran Varlıklar7 1.639.033 1.801.216Tesis, Makine ve Cihazlar1.538.121 1.687.461Mobilya ve Demirbaşlar94.891 106.345Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar6.021 7.410Kullanım Hakkı Varlıkları9 469.958 939.916Maddi Olmayan Duran Varlıklar8 66.663 92.441Lisanslar8 66.663 92.441Peşin Ödenmiş GiderlerErtelenmiş Vergi Varlığı16 810.442 491.219Diğer Duran VarlıklarTOPLAM DURAN VARLIKLAR4.582.621 4.920.265TOPLAM VARLIKLAR98.410.821 85.465.471KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalarİlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli BorçlanmalarUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımlarıİlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımlarıİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli KısımlarıKiralama İşlemlerinden BorçlarDiğer Finansal YükümlülüklerTicari BorçlarFinans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar10 11.575 31.261Diğer Borçlar6 - 17 8.803.292 6.133.440İlişkili Taraflara Diğer Borçlar17 8.503.444 5.851.416İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar